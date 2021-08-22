الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

المركز الأشعري بالأزهر يستأنف نشاطه العلمي بسلسلة شرح كتاب أحد كبار الأشاعرة

المركز الأشعرى بالأزهر
المركز الأشعرى بالأزهر

استأنف المركز الأشعري بالأزهر الشريف، نشاطه العلمي بمقره بمركز الأزهر للمؤتمرات، وذلك من خلال البدء في قراءة كتاب الشيخ محمود أبو دقيقة، وهو من كبار الأشاعرة المعاصرين.

وقال الدكتور يسري جعفر أستاذ العقيدة والفلسفة، مؤسس ونائب رئيس مركز الإمام الأشعري، إن الإمام الأكبر كان قد قرر كتابه على السنة الأولى والثانية بقطاع أصول الدين نظرًا لما يتميز به هذا الكتاب من الربط الدقيق بين الأصالة والمعاصرة في بيان علم الكلام الأشعري الذي ارتبط باتصال سنده العلمي منذ الشيخ الأشعري إلى وقتنا الحاضر.

وأضاف جعفر، أن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر يمثل قمة الأشعرية المعاصرة وكونها مذهب يدعو إلى السلام العالمي من خلال عدم تكفيره لأحد من أهل القبلة، وهذا في إطار دعم الأزهر للتعددية المذهبية وقبول الخلاف الفكري المعتبر.

الأشعرية نسبة إلى إمامها ومؤسسها أبي الحسن الأشعري، الذي ينتهي نسبه إلى الصحابي أبي موسى الأشعري، هي مدرسة إسلامية سنية، اتبع منهاجها في العقيدة عدد من العلماء أمثال: البيهقي والباقلاني والقشيري والجويني والغزالي والفخر الرازي والنووي والسيوطي والعز بن عبد السلام والتقي السبكي وابن عساكر وغيرهم، والأشعري والماتريدي قد تبنّوا منهجاً مماثلاً وطبّقوه، وشكّلوا مدرسة كلامية سنية.

المركز الأشعرى الأزهر يستأنف نشاطه العلمى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

تراجع مصر عن تصنيع السيارة الكهربائية محليًا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

وزيرة الصحة: توفير جرعات جديدة من لقاحات كورونا 29 أغسطس

«الصحة»: تخصيص مركز لتطعيم المسافرين بغرض الدراسة بلقاحات كورونا

رابط مكتب تنسيق القبول بالكليات والمعاهد العسكرية 2021 والمؤشرات بالدرجات

ضبطها زوجها في أحضان عشيقها فأخرجت له وثيقة زواجها العرفي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارب أيدولوجي: كيف يمكن تفسير موقف "حماس" من إستيلاء "طالبان" على كابول؟

فلسطين تدين قمع إسرائيل وتنكيلها بالمشاركين في المسيرات السلمية

فوضى وارتباك والأوامر.. كيف أصيب الجندي الإسرائيلي في اشتباكات حدود غزة؟