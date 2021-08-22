الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

جامعات مصر الأهلية.. المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا (إنفوجراف)

جامعة المنصورة الدولية
جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا

تقدم لكم “الدستور” تعريفا بالجامعات الأهلية في مصر، التي من بينها جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا.

تقع الجامعة في مدينة المنصورة الجديدة، على مساحة 128 فدانا، تشمل معامل ومباني إدارية ودراسية وغيرها.

وتضم الجامعة كليات متعددة وهي:

كلية الأعمال - كلية المعاملات القانونية الدولية - كلية علوم وهندسة المنسوجات - كلية الهندسة - كلية علوم وهندسة الحاسبات - كلية العلوم - كلية الطب - كلية طب الأسنان - كلية الصيدلة

تسعى الجامعة لبحث شراكات مع الجامعات الأجنبية والدولية الأخرى حول العالم، بهدف تعظيم القيمة المقدمة للطالب.

وكان من بين الإجراءات الممهدة لذلك استحداث منصب نائب الرئيس للتعاون الدولي لزيادة برامج التعاون.

 جامعة المنصورة الدولية للعلوم والتكنولوجيا

كما أبرمت الجامعة مؤخرا بروتوكول تعاون مع وكالة الفضاء المصرية، ويجري حاليا بحث إجراء اتفاقات مع جامعة ويسترن أونتاريو بكندا، وجامعة شرق لندن بالمملكة المتحدة، وجامعة كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة، وجامعة داربي بالمملكة المتحدة، وجامعة إيدج بالمملكة المتحدة، وجامعة شيفيلد ‏ بالمملكة المتحدة.

وتوفر الجامعة مستوى متقدما من التعلم، وتوفر تأمينا صحيا ضد مخاطر التجارب العلمية والنقل، كما تتضمن سيارات إسعاف ووحدات صحية داخل الحرم الجامعي، وبها وحدة مركزية لأنشطة الطلاب الصيفية (ترفيهية - تعليمية - ترفيهية - مجتمعية).

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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