مختارات من أشهر المسرحيات والأغاني العالمية مع مشاهد للباليه في أوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلين لفرقة أوبرا القاهرة تحت إشراف مديرها الفني الدكتورة إيمان مصطفى، بمشاركة أوركسترا القاهرة السيمفونى بقيادة المايسترو الإيطالى ديفيد دلسنتى ويصاحبهما مشاهد استعراضية للباليه، تصميم ممدوح حسن، ومن إخراج حازم رشدى، وذلك فى الثامنة مساء الثلاثاء والأربعاء 24 و25 أغسطس الجاري، على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية.

وخلال الحفلين؛ تستضيف الفرقة السوبرانو الإيطالية ماريا جراتسيا دي لوكا للمشاركة فى غناء مختارات من أشهر المسرحيات الأعمال العالمية منها قصة حب، وقت الصيف، تسلق كل جبل، النجوم، سواي، أستطعت الرقص، وقتنا، الليلة، الحلم المستحيل، أنظر إلى قوس قزح وأحضره للمنزل.. أداء إيمان مصطفى، رضا الوكيل، تحية شمس الدين، مني رفلة، مصطفى محمد، ليلى إبراهيم، وليد كريم، جيهان فايد، عماد عادل، عمرو مدحت، عزت غانم، وأسامة علي.

يذكر أن فرقة أوبرا القاهرة تكونت رسميا عام 1964، وقدمت العديد من أشهر العروض العالمية، شارك أعضائها في عروض ضخمة على أكبر مسارح العالم ونجحت في تكوين قاعدة جماهيرية تهتم بالغناء الأوبرالي باعتباره أحد أرقى أشكال الفنون.

وفي نفس السياق؛ كانت دار الأوبرا المصرية قد نظمت حفلا لأوركسترا أوبرا القاهرة الاحتفالى بقيادة المايسترو هشام جبر، وذلك مساء أمس السبت، على المسرح الكبير.

وتضمن البرنامج مختارات من مؤلفات الموسيقى التصويرية التى تم توظيفها فى أعمال المخرج العالمى الراحل يوسف شاهين برؤية جديدة لقائد الحفل الذى أعاد صياغتها ويصاحبها مادة فيلمية من إخراج أمير رمسيس منها المهاجر، المصير، عودة الابن الضال، اليوم السادس وغيرها.

يعد يوسف شاهين أحد أهم مخرجى السينما المصرية والعالمية، ولد بالإسكندرية في أسرة متوسطة لأب محام وأم من أصل يوناني، بدأ دراسته في كلية سان مارك الفرنسية ومنها إلى كلية فيكتوريا الإنجليزية في مرحلته الثانوية، سافر إلى الولايات المتحدة عام 1946 حيث درس الفنون التمثيلية بكلية مسرح باسادينا بكاليفورنيا.