الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بعد أحداث أفغانستان..«بوريل» يدعو الاتحاد الأوروبي للاستعداد لمواجهة الأزمات عسكريا

اللاجئين في أفغانستان
اللاجئين في أفغانستان

حذر  جوزيب بوريل، وزير خارجية الاتحاد الأوروبي خلال مقابلة أمس السبت، من أن مأساة تحدث في أفغانستان، وأنها يجب أن تدفع الأوروبيين إلى تجهيز أنفسهم لتدخل عسكري، لمواجهة الأزمات المقبلة التي تهدد العراق ومنطقة الساحل، وفقا لفرانس برس.

وقال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، سأزور العراق وتونس وليبيا في سبتمبر المقبل، مشيراً إلى أن تكون الأزمات المقبلة ستكون في العراق ومنطقة الساحل، وأضاف أن أوروبا لا تتحرك إلا عند الأزمات، قد توقظها أفغانستان، حان الوقت لتزويدها بقوة عسكرية قادرة على القتال إذا لزم الأمر.

وتابع أجبر سقوط الحكومة الأفغانية واستيلاء طالبان على كابول قبل انسحاب آخر الجنود الأمريكيين المرتقب في 31 أغسطس الجاري، الدول الغربية على تنظيم عمليات لإجلاء رعاياها والمتعاونين معها من الأفغان بسرعة.

وقال "بوريل" يريدون إجلاء 60 ألف شخص في الفترة الممتدة من الآن إلى نهاية الشهر الجاري، الأمر مستحيل حسابيا، و طلب العديد من الدول الأعضاء حلف شمال الأطلسي من الأمريكيين أول أمس الجمعة إرجاء عملية خروجهم النهائي من البلاد، ومع وجود 6 آلاف جندي، سيطروا على مطار كابول حيث تنظم عمليات الإجلاء.

- الوصول لمطار كابول مشكلة

وأضاف المشكلة هي الوصول إلى المطار"، موضحاً أن "إجراءات المراقبة والأمن التي يفرضها الأمريكيون مشددة جداً"، معتبراً أن هذه التدابير "تعرقل مرور موظفينا.

وتضم البعثة الوحيدة للاتحاد الأوروبي في كابول حوالى 400 موظف أفغاني وعائلاتهم، وهناك وعد  بإجلائهم، لكن 150 منهم فقط وصلوا إلى إسبانيا حتى الآن.

وقال "بوريل" "يوجد في كابول مطاران، والمطار المدني يخضع لسيطرة طالبان ولا يتم تسيير أي رحلات جوية منه، الأمريكيون يسيطرون على المطار العسكري ويصعد إلى الطائرات الأشخاص الموجودين على المدرج، وأشار إلى أنه في الرحلة الجوية التي وصلت إلى مدريد أمس ثلث الركاب أمريكيون.

وأكد أنه إذا غادر الأمريكيون في 31 أغسطس الجاري، لن يكون لدى الأوروبيين القدرة العسكرية للسيطرة على المطار العسكري وتأمينه وستسيطر طالبان عليه.

الاتحاد الأوروبي أفغانستان الاوروبيين منطقة الساحل العراق تونس ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

تراجع مصر عن تصنيع السيارة الكهربائية محليًا؟.. الحكومة توضح الحقيقة

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

وزيرة الصحة: توفير جرعات جديدة من لقاحات كورونا 29 أغسطس

«الصحة»: تخصيص مركز لتطعيم المسافرين بغرض الدراسة بلقاحات كورونا

ضبطها زوجها في أحضان عشيقها فأخرجت له وثيقة زواجها العرفي

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

صور

تكريم أبطال «أولمبياد طوكيو 2020» أبناء محافظة القاهرة

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارب أيدولوجي: كيف يمكن تفسير موقف "حماس" من إستيلاء "طالبان" على كابول؟

فلسطين تدين قمع إسرائيل وتنكيلها بالمشاركين في المسيرات السلمية

فوضى وارتباك والأوامر.. كيف أصيب الجندي الإسرائيلي في اشتباكات حدود غزة؟