محافظ القاهرة يكرم اوائل الثانوية العامة بديوان عام المحافظة

قام اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتكريم أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القاهرة والبالغ عددهم 9 طالب وطالبة وذلك في الحفل الذي أقامته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير وهواتف محمولة ودروع تكريم لكافة الطلبة الأوائل تكريمًا لهم على حرصهم على التفوق والتميز.

وأكد محافظ القاهرة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي الاهتمام الأكبر للعملية التعليمية ويسخر جميع إمكانيات الدولة لخدمة التعليم وتطويره، ويحرص دائمًا على أن يكون الطالب المصري في مسار التعليم الحديث على مستوى العالم.

وأعرب محافظ القاهرة عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزًا لهم على بذل المزيد من الجهد مؤكدًا أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظرًا لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة في ظل عام دراسي استثنائي.

كما طالب المحافظ أبنائه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم حيث أن مصر تعتمد على عقول ابنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسي بسبب فيروس كورونا من إعداد المنصات التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

يذكر أن محافظة القاهرة قد حصدت 9 مراكز على مستوى الجمهورية للعام الدراسي 2020 ـ 2021 وهم أحمد أسامة علي محمد السيد الثاني على الجمهورية شعبة علمي رياضة مدرسة التوفيقية الثانوية بنين، وأحمد حسين علي أحمد الرابع مكرر على الجمهورية شعبة علمي رياضة مدرسة حلوان الثانوية بنين، وبلال إبراهيم يونس إبراهيم الرابع مكرر على الجمهورية شعبة علمي رياضة مدرسة سعد زغلول الثانوية الرسمية المتميزة للغات، محمد مصطفى فخر الدين أحمد الثالث مكرر على الجمهورية شعبة علمي علوم مدرسة نرمين اسماعيل، آلاء علي علي محمود الرابع على الجمهورية شعبة أدبي مدرسة الحرية بنات، ديليسيا أنيس رزق الله انيس الرابع مكرر على الجمهورية شعبة أدبي مدرسة القلب المقدس، شاول عيسى بسطا جبرائيل الخامس مكرر على الجمهورية شعبة أدبي مدرسة دي لاسال الفرير، محمود محمد حسن حسن الطنملي الخامس مكرر على الجمهورية شعبة أدبي مدرسة المبتديان الثانوية الرسمية لغات ، مريانا منير صدقي حنا الأول على الجمهورية مكفوفين مدرسة النور والأمل بالنزهة بنات.

شهد الاحتفال نائبي المحافظ للمنطقتين الشرقية والشمالية، ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم.

تكريم محافظ القاهرة لأوائل الثانوية العامة

تكريم محافظ القاهرة لأوائل الثانوية العامة

تكريم محافظ القاهرة لأوائل الثانوية العامة

تكريم محافظ القاهرة لأوائل الثانوية العامة

تكريم محافظ القاهرة لأوائل الثانوية العامة

تكريم محافظ القاهرة لأوائل الثانوية العامة

تكريم محافظ القاهرة لأوائل الثانوية العامة

تكريم محافظ القاهرة لأوائل الثانوية العامة

تكريم محافظ القاهرة لأوائل الثانوية العامة

تكريم محافظ القاهرة لأوائل الثانوية العامة

تكريم محافظ القاهرة لأوائل الثانوية العامة

تكريم محافظ القاهرة لأوائل الثانوية العامة

تكريم محافظ القاهرة لأوائل الثانوية العامة