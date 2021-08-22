مفتي الجمهورية يستقبل سفير أذربيجان لبحث أوجه التعاون الإفتائي

استقبل الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، تورال رضاييف سفير أذربيجان في القاهرة لبحث أوجه تعزيز التعاون الإفتائي بين دار الإفتاء وأذربيجان.

وأكد المفتي، استعداد دار الإفتاء الكامل على تقديم كافة أشكال الدعم العلمي والإفتائي لمسلمي أذربيجان، خاصة في مجال التدريب على الإفتاء ومواجهة الفكر المتطرف والتحول الرقمي داخل المؤسسات الإفتائية لما لها من خبرات واسعة.

وأشار إلى أن التعاون موجود ومستمر بين دار الإفتاء وفضيلة شيخ الإسلام في أذربيجان شكرالله باشازاده، وأنه جاري التنسيق لافتتاح مكتب تمثيلي للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم يكون مقره في أذربيجان.

من جانبه، أثنى سفير أذربيجان في القاهرة على جهود فضيلة المفتي ودار الإفتاء المصرية وما تبذله من مجهودات كبيرة، من أجل نشر صحيح الدين والعمل على حفظ استقرار المجتمعات.

كما أبدى تطلع بلاده إلى مزيد من التعاون الديني والإفتائي مع دار الإفتاء المصرية والاستفادة من تجربتها الرائدة في التحول الرقمي ومواجهة التطرف، ووجه دعوة إلى فضيلة المفتي لزيارة أذربيجان في أقرب وقت.

الجدير بالذكر، أنه منذ تولي الدكتور شوقي علام مسؤولية دار الإفتاء في مارس ٢٠١٣ استطاع أن يقود دار الإفتاء إلي العديد من الإنجازات، كالنجاح في تحويل قاعدة العمل بدار الإفتاء من الأفراد إلى العمل المؤسسي؛ فأصبحت مؤسسة رائدة ذات مرجعية فقهية إسلامية رائدة في صناعة الفتوى والعلوم الشرعية، يلجأ إليها الأفراد والمؤسسات محليًّا وإقليميًّا وعالميًّا.

وتوسعت الدار في إنشاء مجموعة مختلفة من الإدارات والأقسام الجديدة لضمان الوصول إلى كافة شرائح الأمة داخليًّا وخارجيًّا، فأنشأت مجموعة من الإدارات لضمان رسالتها لأكبر شريحة ممكنة من المسلمين منها إدارة (الفتاوى الشفوية – الفتاوى الهاتفية – الفتاوى المكتوبة – الإلكترونية بعشر لغات – إدارة الحساب الشرعي – إدارة التعليم عن بعد لتدريب المبتعثين على الفتوى – الترجمة – الموقع الإلكتروني – مجلة دار الإفتاء- إدارة فض المنازعات).