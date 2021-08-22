الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تجديد حبس المتهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج بالسلام

حبس
حبس

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، اليوم الأحد، حبس المتهم بسرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج والتوصيلات الكهربائية 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام قد تمكنت، خلال متابعة الحالة الأمنية، من ضبط سائق، حال استقلاله سيارة وبحوزته "بنسة، مفك"، وبمناقشته عن مصدر السيارة اعترف بسرقتها بأسلوب كسر الزجاج وتوصيل الأسلاك، باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته حال توقفها، وأمكن التوصل للمجنى عليه، مالك السيارة، وباستدعائه تعرف على السيارة واتهمه بالسرقة.

بتطوير مناقشة المتهم اعترف بارتكابه 6 حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط 3 سيارات بمنطقة الخانكة، كما تم بإرشاده ضبط لوحات معدنية إحداها مبلغ بسرقتها، وأقر بسرقتها بقصد تثبيتها على السيارتين المستولى عليهما لإخفاء معالمهما.

باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على السيارات والمضبوطات واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

حبس سيارات سرقة السلام قاضي المعارضات

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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