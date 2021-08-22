ضبط صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان جبن فاسدة بالشرابية

تمكن رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على صاحب ثلاجة بحوزته 3 أطنان جبن فاسدة قبل بيعه للمواطنين بمنطقة الشرابية، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (1٫360 طن جبن منتهية الصلاحية – 2 طن جبن بدون فواتير وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها) بحوزة المسئول عن ثلاجة لحفظ الجبن كائنة بدائرة قسم شرطة الشرابية، وذلك لإدارته الثلاجة المشار إليها بدون ترخيص، وحيازته مواد غذائية "جبن" مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على صاحب محل لقيامه بإشعال النيران فيه للتهرب من ديونه في منطقة الموسكي.

وكان قسم شرطة الموسكي قد تلقى بلاغا بنشوب حريق بمحل إلكترونيات كائن بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوات الإدارة العامة للحماية المدنية لمحل البلاغ وتمكنت من السيطرة على الحريق، وتبين أن المحل ملك أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة المنوفية، ونتج عن الحريق احتراق محتويات المحل من "ريسيفرات" وأجهزة إلكترونية.

وبسؤال مالك المحل، لم يتهم أو يشتبه فى أحد بارتكاب الواقعة ورجح نشوب الحريق إثر ماس كهربائي، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى وجود شبهة جنائية بالحريق وأن وراء ارتكاب الواقعة مالك المحل، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه نظراً لمروره بضائقة مالية وتعثره في سداد مديونياته اختمر في ذهنه فكرة إضرام النيران بالمحل ملكه، لكسب تعاطف الدائنين وتنازلهم عن مستحقاتهم المالية، وتوجه للمحل ملكه وقام بإضرام النيران بإحدى علب الكرتون بالمحل وانصرف عقب ذلك، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.