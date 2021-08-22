الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 23 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط

تداولت ارصفة ميناء دمياط 23 سفينة حاويات وبضائع بميناء دمياط خلال 24 ساعة مضت، وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39843 طن تشمل  1435 طن رمل و7173 طن فوسفات و21085 طن يوريا و7800 طن مخلفات علف بنجر و250 طن ملح و2100 طن داي أمونيوم.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 16203 طن تشمل 400 طن ذرة و14343 طن قمح و1460 طن كسب عباد شمس.

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1502 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطس وفول أخضر وبامية وبطاطا وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (زيتون وبرسيم وبصل وبردقوش وريحان) وفواكه (فراولة وعنب ورمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وفرنسا وهولندا وسلوفينيا وباكستان وإسبانيا وأمريكا وكرواتيا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 330 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2014 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 38772 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 3303 طنًا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3076 شاحنة.

ميناء دمياط محافظة دمياط محافظ دمياط حاويات وبضائع دمياط

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