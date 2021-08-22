بقيمة 380 ألف جنيه.. تفاصيل سرقة مصوغات ذهبية من فيلا بالقاهرة الجديدة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة اليوم الأحد، بإحالة المتهمين بسرقة مصوغات ذهبية بقيمة ٣٨٠ ألف جنيه من داخل فيلا سكنية بمنطقة التجمع لمحكمة الجنايات.

وذكر قرار الإحالة أن المتهمين هما “ت.م “ خادمة إفريقية الجنسية ، ”ع.م ”، “ف.أ ” عاطلين، أقروا بارتكابهم جريمة سرقة مصوغات ذهبية من داخل فيلا سكنية بمنطقة التجمع.

وأقرت المتهمة الأولى باعترافات تفصيلية بأنها عملت لدى المجني عليهم منذ خمس سنوات بإحدى الدول العربية وحضرت معهم للقاهرة، وتعرفت على المتهم الثاني لدى مواقع التواصل الاجتماعي وتزوجت منه عرفيا نظرا لظروفه المادية الصعبة.

وأوضحت أنه من ألح عليها لسرقة المجنى عليهم ليتمكن من شراء شقة سكنية تجمعهم واستمر هذا الإلحاح لمدة 7 شهور، حتى استغلت المتهمة سفر أصاحب الفيلا وقامت بإعطاء المتهم نسخة من مفاتيح الفيلا وتمكن من سرقة كل المصوغات الذهبية بمساعدة المتهم الثالث.

وأضافت: فور سرقة المتهم الثاني للمصوغات الذهبية اختفى وغير رقم هاتفه وحاولت التواصل معه عدة مرات لكنه هرب لكي لا يتمم زواجه مني.