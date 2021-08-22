توفير لقاحات كورونا للعاملين في السياحة بالإسكندرية
قال علي المانستري، رئيس غرفة شركات السياحة بالإسكندرية، وعضو غرفة الشركات السياحية، إن الغرفة نجحت في توفير لقاحات كورونا للعاملين بالقطاع السياحي في الإسكندرية.
وأضاف المانستري لـ«الدستور» أنّ العاملين بإدارة وزارة الصحة بالإسكندرية قدّموا كل الوسائل المتاحة لتطعيم العاملين بالشركات السياحية في الإسكندرية.
وأشار إلى أن عدد العاملين في القطاع السياحي بالإسكندرية يقدر بـ1000 عامل، لافتاً إلى أنَّ وزارة الصحة والسكان أرسلت فريقاً طبياً متخصصاً ومدرباً لفرع غرفة الشركات السياحية بالإسكندرية لبدء تطعيم للعاملين في القطاع السياحي.