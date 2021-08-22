«القاهرة» تستضيف معرض ومؤتمر مصر الدولى للصحة 7 سبتمبر

تستضيف مصر في الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر المقبل، معرض ومؤتمر مصر الدولي للصحة "إيجي هيلث"، الذي تنطلق فعاليات دورته الثالثة بقاعة المنارة للمؤتمرات، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء بالتعاون مع عدد من الوزارات وبمشاركة الأكاديمية الطبية والجامعات المصرية الحكومية والخاصة، ومركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل، بالتعاون مع جامعة ليفربول جون مورس بإنجلترا، بمشاركة أكثر من 10 وفود إفريقية، وعدد كبير من ممثلي كبرى الشركات المحلية والعالمية.

ويقام المعرض تحت شعار "نشر المعرفة وتبادل الخبرات"، في ضوء اعتزاز الدولة المصرية بانتمائها للقارة السمراء وما توليه من اهتمام في مد جسور الثقة والتقارب بين الشعوب الإفريقية.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر دورات وورش عمل ومحاضرات لتقديم كل ما هو جديد في مجالات طب الأسنان وطب المعامل والطب الرياضي والرعاية الصحية المنزلية.

ويهدف المعرض إلى تلبية كافة احتياجات السوق المحلية من الأجهزة والمستلزمات الطبية المتطورة والحديثة، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية للملف الصحي في مصر على مستويات تطوير المنظومة الصحية ورفع كفاءة المستشفيات والمعامل وغيرها.