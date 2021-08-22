دنيا سمير غانم تستعد لاستئناف نشاطها الفني بعد انتهاء فترة الحداد على والديها

تستعد الفنانة دنيا سمير غانم لاستئناف نشاطها الفني خلال الفترة المقبلة، عقب انتهاء فترة الحداد التي تعيشها هي وشقيقتها الفنانة إيمي بعد وفاة والديها الفنان سمير غانم، والفنانة دلال عبد العزيز.

وقال مصدر مقرب من دنيا لـ"الدستور"، إنها تتلقى كل الدعم من أصدقائها وأصدقاء والدتها الراحلة للخروج من الحالة النفسية التي تمر بها حاليا.

وأضاف المصدر أن دنيا من المتوقع أن تعود لاستئناف نشاطها الفني في شهر أكتوبر المقبل، حيث تعود لتصوير مسلسلها الدرامي الجديد “عالم موازي” والمؤجل من موسم رمضان الماضي.

حيث كان من المفترض عرضه بالنصف الثاني من شهر رمضان لتضمنه 15 حلقة فقط، وكان من المقرر عرضه على شاشة “الحياة” ولكن تم تأجيل بعد إصابة دنيا ووالدتها الفنانة دلال عبد العزيز بفيروس كورونا المستجد.

المسلسل يحمل اسم “عالم موازي”، ويشارك في بطولته شيماء سيف وعمرو وهبة بعد أن حققا نجاحا كبيرا من مسلسلهما «في بيتنا روبوت»، ومن المقرر أن تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة فقط.

فيما تنتظر دنيا تحديد موعد نهائي لعرض فيلمها السينمائي الجديد “تسليم أهالي” والذي تقوم ببطولته النجمة دنيا سمير غانم في أول بطولاتها المطلقة في السينما.

وكانت النجمة دنيا سمير غانم قد انتهت من تصوير أحداث دورها بفيلم "تسليم أهالي"، والذي تعود من خلاله لعالم الشاشة العملاقة.

دور دنيا سمير غانم في “تسليم أهالي”

ويقدم النجمين بيومي فؤاد ودلال عبدالعزيز شخصيات تجار مخدرات ضمن أحداث الفيلم الذي يدور في إطار كوميدي.

وتقدم الفنانة دنيا سمير غانم شخصية ابنة دلال عبد العزيز من خلال فتاة تدعى "زاهية" وهي فتاة ضعيفة الشخصية ورومانسية وتتعرض للعديد من الأزمات بشكل كوميدي.

ويعد الفيلم هو البطولة المطلقة الأولى لدنيا سمير غانم في السينما، ويشاركها فيه عدد من النجوم أبرزهم هشام ماجد الذي ينفصل عن شيكو لأول مرة في هذا العمل، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا ويعد هذا التعاون الثاني بين هشام ودنيا، بعد النجاح الكبير الذي حققاه معا في مسلسل "بدل الحدوتة تلاتة".