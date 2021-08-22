برلمانى عراقى يطالب بتنفيذ عملية عسكرية شمالى بغداد لتجفيف منابع الإرهاب

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي عباس سروط، اليوم الأحد، بتنفيذ عملية عسكرية وأمنية منظمة في قضاء (الطارمية) شمالي العاصمة بغداد، بهدف تجفيف منابع الإرهاب والقضاء على بقايا تنظيم داعش.

وقال سروط ، في تصريح خاص لقناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "الفترة الأخيرة شهدت نشاطات إرهابية لتنظيم داعش حتى داخل العاصمة، في ساحة الطيران ومدينة الصدر"، موضحًا أن منطقة (الطارمية) في غاية الأهمية وقريبة من بغداد، وعدد من المحافظات الأخرى، ولها تأثير مباشر خاصة أنها ذات طبيعة وعرة وبها كثافة كبيرة من الأحراش ما يزيد من صعوبة عملية تطهيرها من الجماعات الإرهابية.

وشدد على أهمية عقد اجتماع موسع بين القيادات الأمنية والاستخبارية؛ بغية تجفيف هذه المناطق من منابع الإرهاب وتطهيرها من الدواعش، التي من الممكن أن تسبب خطرًا على جميع مناطق العراق، مؤكدًا في الوقت نفسه ضرورة إشراك أهالي المنطقة في العملية الأمنية.

ووصل رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوفد المرافق إلى الكويت اليوم في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا.

وبحسب ما أوردته صحيفة "القبس" الكويتية، فإنه كان في مقدمة مستقبلي الكاظمي على أرض مطار الكويت الدولي الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء.