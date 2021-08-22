إندونيسيا تكثف حملة التطعيم ضد «كورونا» لتحقيق مناعة القطيع

قال وزير الشركات المملوكة للدولة في إندونيسيا إريك ثوهير، إن الحكومة الإندونيسية ستواصل تكثيف حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في محاولة للوصول إلى ما يعرف بـ"مناعة القطيع" على المستوى الوطني.

وأضاف ثوهير:"كما ترون، بذلت الحكومة قصارى جهدها لتسريع برنامج التطعيم لتحقيق مناعة القطيع. نواصل تكثيف حملة التطعيم".

جاء ذلك خلال افتتاح الوزير ثلاثة مراكز تطعيم في وسط جاوة وجاوة الشرقية اليوم الأحد، وفقًا لوكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية.

ولفت إلى أن الحكومة الإندونيسية أشركت الجيش والشرطة والشركات المملوكة للدولة والإدارات المحلية في حملات التطعيم.

ودعا الجمهور إلى الاستجابة الإيجابية للجهود المبذولة لوقف انتقال كوفيد-19 من خلال المشاركة في التطعيم الشامل.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

أعراض الإصابة بكورونا

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو 5 أيام.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.