الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير الإسكان يعترض على «فرش سجادة» في استقباله بالغربية

وزير الاسكان
وزير الاسكان

اعترض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على فرش سجادة في موقع العمل داخل قرية كفر نواي التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية.

وطالب الوزير بترك الأمر على طبيعته وعدم تجميل الشكل محذراً حال تكرار الأمر في المناسبات المقبلة.

ويزور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقه طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، قرى مركز زفتى لتفقد مشروعات «سكن كريم» ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمركز زفتى، بمحافظة الغربية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وبدأت الزيارة بقرية كفر نواي ثم قرية نهطاي وقرية تفهما العزب، واستقبل محافظ الغربية الوزير بالطريق الزراعي أمام مدخل طنطا ثم اتجها إلى قرى مركز زفتي.

الطريق الزراعي الرئيس عبدالفتاح السيسي عبدالفتاح السيسي وزير الإسكان مجلس النواب رئيس الجمهورية المجتمعات العمرانية عضو مجلس النواب مبادرة حياة كريمة محافظ الغربية التطهير والتعقيم المجتمعات العمرانية الجديدة وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ضمن مبادرة حياة كريمة

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حياة ثقافية كريمة

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