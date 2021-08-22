وزير الإسكان يعترض على «فرش سجادة» في استقباله بالغربية
اعترض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على فرش سجادة في موقع العمل داخل قرية كفر نواي التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية.
وطالب الوزير بترك الأمر على طبيعته وعدم تجميل الشكل محذراً حال تكرار الأمر في المناسبات المقبلة.
ويزور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، يرافقه طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الأحد، قرى مركز زفتى لتفقد مشروعات «سكن كريم» ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمركز زفتى، بمحافظة الغربية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وبدأت الزيارة بقرية كفر نواي ثم قرية نهطاي وقرية تفهما العزب، واستقبل محافظ الغربية الوزير بالطريق الزراعي أمام مدخل طنطا ثم اتجها إلى قرى مركز زفتي.
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