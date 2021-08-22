30 ألف جنيه من محافظ كفر الشيخ لمصابي حادث «فريق كرة السرعة»

قال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، عن إجراء اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اتصالاً هاتفياً بالدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الأحد، فور إخطاره بوقوع حادث تصادم لأتوبيس فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق، في محافظة المنوفية، لمتابعة حالة المصابين، حيث تم نقلهم لمستشفى الجامعة بشبين الكوم، ومستشفى بركة السبع لتلقى العلاج.

وتواصل اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، مع اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية.

وعلى الفور، توجّه اللواء جمال نور الدين وعمرو البشبيشى، نائبه، إلى المستشفى الجامعي بشبين الكوم، للاطمئنان على الحالات الـ4 التي تم حجزها بالمستشفى، للتأكد من استقرار حالتهم الصحية، مكلفًا الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة، بمتابعة حالة المصابين، وتوفير كل سبل الرعاية لهم، حتى تماثلهم الشفاء.

كما توجهوا، للاطمئنان على 3 حالات تم تحويلها لمستشفى بركة السبع لتلقي العلاج، والتأكد من استقرار حالتهم الصحية، داعياً الله أن يشفيهم ويخفف عنهم آلامهم.

وأكد المتحدث الرسمي للمحافظة أن اللواء جمال نور الدين وجّه بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لأسرهم بسلام.

والتقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، بديوان عام محافظة المنوفية، بحضور هيام الطباخ، عضو مجلس النواب، قبل التوجه للمستشفى الجامعي بشبين الكوم، ومستشفى بركة السبع، للاطمئنان على المصابين.

وأكد أحمد السماحي أن اللواء جمال نور الدين قرر صرف 30 ألف جنيه لكل حالة، كما قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، صرف 20 ألف جنيه لكل حالة.

ووجه اللواء جمال نور الدين، بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم وعدم مغادرتهم للمستشفى إلا بعد تماثلهم للشفاء متمنياً لهم الشفاء العاجل والعودة لأسرهم بسلام.

وكان اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، قد تلقّى إخطاراً من اللواء عبدالله جلال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث تصادم لأتوبيس يقل فريق كرة السرعة التابع لمركز شباب دسوق بمحافظة كفر الشيخ ونتج عنه 11 مصاباً وهم: روميساء محمد سويلم، 14 سنة، دسوق، كسر مفتت بالذراع اليمنى، وجرح قطعي بفروة الرأس 20 سم، محمد وائل عتماني، 19 سنة، دسوق، جرح قطعي بالوجه حوالي 3 سم واشتباه كسر بالذراع اليمنى، وإبراهيم محمد طيبة، 30 سنة، دسوق، جرح قطعي بالوجه 3 سم، وحسناء فريد الخولي، 13 سنة، دسوق بتر بالذراع اليمنى، أسيل محمد أبو شلوع، 16 سنة، دسوق، بتر بأصابع اليد اليمنى، ويحيى أشرف سعودي، 17 سنة، دسوق، جرح قطعي بالوجه وسحجات بالذراعين، محمد سامح حمدي علام، 14 سنة، دسوق، ما بعد الارتجاج، ولميس ياسر البصطاوي، 14 سنة، دسوق، بتر بالذراع السمنى، محمد صادق البصطاوي، 22 سنة، خلع بالكتف الأيسر، وياسين صابر أبو طالب، 11 سنة سحجات وكدمات، و حنان خالد الخطيب، 20 سنة، سحجات وكدمات.