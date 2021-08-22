وزير القوي العاملة يشهد فعاليات «اعرف تحمي نفسك» ببورسعيد

يشهد الدكتور محمد محمود سعفان، اليوم الأحد، فعاليات مبادرة «اعرف تحمي نفسك»، والتي تنطلق فاعلياتها اليوم بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام لمحافظة بورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والمهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، والسيد السنجابي مدير القوي العاملة.

يُشارك في المبادرة العشرات من العمال، وممثلين عن الشركات، وذلك في إطار استكمال وزير القوي العاملة فاعليات زيارته لمحافظة بورسعيد في اليوم الثاني.

وجرى استعراض بعض الموضوعات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، وكيفية التعرف علي المخاطر المحتملة، فضلًا عن الزام العامل بارتداء مهمات الوقاية الشخصية، وذلك لنشر الوعي الوقائي بين العاملين بالمنشآت المختلفة في مجال السلامة وتأمين بيئة العمل، حيث تم تبادل الخبرات بين العاملين بمجال السلامة، وعرضت كل منشأة لأساليب السلامة والصحة المهنية المتبعة لتبادل الخبرات بينهم البعض.

وتهدف المبادرة إلى التعرف على مخاطر بيئة العمل، وكيفية السيطرة عليها وكيفية مواجهتها والتعامل مع خطة الطوارئ، فضلا عن القوانين والقرارات الخاصة بالسلامة والصحة المهنية، ودور كل الأطراف المعنية في الوصول إلى بيئة عمل آمنة.

ويقدم خلال الفاعليات أحد شركات شرق بورسعيد درع للمحافظ وأخر للوزير، وذلك تقديرًا لدورهما في دعم المشروعات، وتوفير بيئة عملة آمنة، ويوزع الوزير شهادات تخرج ريادة الأعمال، وماكينات خياطة علي متدربي التفصيل والخياطة.

ويوزع الوزير شنط معدات على عدد من متدربي التوصيلات الكهربائية بسيارة التدريب بجراج حي الزهور، ويختتم الفاعليات بتوزيع 500 وثيقة تأمين علي الحياة للعمالة غير المنتظمة.

يذكر أن الوزير محمد سعفان، قد بدأ زيارته للمحافظة اليوم وأختتم فاعليات مبادرة مصر بكم أحلي، وقام بتوزيع 70 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة، وأفتتح الشباك الواحد لخدمة المواطنين وعدداً من القاعات بمديرية القوي العاملة ببورسعيد.