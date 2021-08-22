الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رئيس جامعة طنطا: إطلاق «ملتقى العباقرة» لاكتشاف ودعم الموهوبين من الطلاب

رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن إطلاق "ملتقى العباقرة" باكورة أعمال المركز الدائم للإبداع الثقافى بجامعة طنطا، والذب يعد الأول من نوعه على مستوى الجامعات.

وأشار رئيس الجامعة، في بيان اليوم الأحد، إلى أن التسجيل فى ملتقى عباقرة جامعة طنطا إلكترونيًا على الرابط https://forms.office.com/r/d1XD0paiSq لمدة أسبوع اعتبارًا من اليوم ولأول مرة بما يضمن توسيع دائرة المشاركة الطلابية، وذلك في إطار خطة الجامعة لدعم منظومة التحول الرقمى ورقمنة الخدمات تماشيًا مع خطة الدولة الاستراتجية ورؤية مصر 2030 .

أكد حرص جامعة طنطا على اكتشاف ودعم المبدعين والمبتكرين والموهوبين من طلاب الجامعة في شتى المجالات العلمية والرياضية والأدبية والفنية وتنمية قدراتهم فى شتى مجالات المعرفة، ودمج ورعاية الموهوبين من ذوى الهمم على مستوى الجامعة باعتبارها أولوية قصوى، وذلك استعدادًا للمشاركة فى مسابقة عباقرة الجامعات للموسم الرابع .

من جانبه؛ أشار الدكتور محمد حسين القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أنه من المقرر إقامة الملتقى عقب نهاية فترة التسجيل بمشاركة الطلاب الفائزين بكأس العباقرة العامين الماضيين، وذلك بالمركز الدائم للإبداع بإدارة النشاط الثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة.

وأوضح أنه من المقرر الإعلان قريبًا عن المسابقة الكبري للجامعة، والتي سيتم من خلالها اختيار الطلاب الفائزين للمشاركة في الموسم الرابع من برنامج "عباقرة الجامعات" من خلال الصفحة الرسمية للجامعة.

يذكر أن مجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود ذكى وافق فى مارس الماضى على إقامة المركز الدائم للإبداع الثقافى والأدبى بمقر الإدارة العامة لرعاية الشباب بمسرح الأنشطة الطلابية بكلية الآداب القديمة.

رئيس جامعة طنطا اطلاق ملتقى العباقرة لاكتشاف ودعم الموهوبين والمبدعين

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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