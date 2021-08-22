نادي أدب قصر ثقافة أسيوط يفتتح فعاليات الدورة الجديدة بـ «البلاغة والفصاحة»

افتتح نادي أدب قصر ثقافة اسيوط فعاليات نشاطه للدورة الجديدة بمحاضرة "البلاغة والفصاحة والفرق بينهما، والتي حاضر فيها الشاعر واللغوى أسعد أبو الوفا سكرتير نادي أدب أسيوط، وتناول العيوب التي تخل بفصاحة الكلمة والعيوب التي تخل بفصاحة الكلام، ومفهوم البلاغة وأهميتها متناولاً الأمثلة من التراث العربي والأدب المعاصر.



من جهته قال الروائي فراج فتح الله، رئيس نادي أدب أسيوط إن هناك محاور متنوعة للعمل خلال الفترة القادمة كاشفًا عن استعداده لبرنامج مليء بالفعاليات الهامة والمتنوعة التي ستشمل العلوم والفنون المختلفة في إطار دور النادي التثقيفي، وكذلك الانفتاح على الكيانات الثقافية والتربوية بالمحافظة وخارجها، والتقريب بين أجيال كبار المبدعين والرواد وأجيال شباب المبدعين والكتاب.

- عقد ورشة لمناقشة أعمال الحضور والمشاركين في القصة والشعر



أعقب الندوة الأولى، انعقاد ورشة لمناقشة أعمال الحضور والمشاركين في القصة والشعر وأدارها الكاتب أحمد مصطفى علي عضو المجلس بحضور الدكتورة والفنانة التشكيلية صفاء كامل مدير قصر ثقافة أسيوط، والدكتور سعيد أبو ضيف أستاذ الترجمة بكلية الآداب جامعة أسيوط، وبمشاركة العديد من الأدباء في مجالات النقد وشعر الفصحى والعامية والزجل والقصة القصيرة جدًا، ومنهم الشاعر الدكتور سيد عبدالرازق، والشاعر مصطفى رشوان السلامي، والشاعرة شادية حفظي، والشاعر أحمد عبد الباسط.

جدير بالذكر أن ضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط كان قد أصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة نادي الأدب بالتعيين رسميًا ولمدة عام وكان في ذلك تكليف كل من الأديب فراج فتح الله رئيسًا، والأديب أسعد أبو الوفا عضوًا وسكرتير النادي، والأديب أحمد مصطفى علي حسين عضوًا، والأديب محمد كامل محمد حامد عضوًا، والدكتورة شيماء عبدالرازق عضوًا، وجاء قرار التعيين رسميا بديلاً عن الانتخاب جراء عدم اكتمال نصاب الجمعية العمومية في الانتخابات والتي حضرها قرابة الثلاثين عضوًا وكان ينقصها ثلاثة أعضاء فقط ليتم نصابها القانوني، هذا ووفق القوانين المعمول بها ففي حال تكرار ذلك يتم تجميد النادي وإلغاء النشاط، ولهذا تعد الدورة الحالية بمثابة دورة غير اعتيادية لنادي الأدب ويعول عليها بشكل كبير.

نادي أدب أسيوط

نادي أدب أسيوط

نادي أدب أسيوط

نادي أدب أسيوط