الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لدواع أمنية.. «الداخلية» ترفض منح الجنسية المصرية لفلسطينية

محمود توفيق
محمود توفيق

نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة الداخلية رقم 1368 لسنة 2021، برفض منح الجنسية المصرية للسيدة الفلسطينية زينب خليل حسن خليل، مواليد الجيزة 30\8\1980، وذلك لدواعٍ أمنية.

شروط الحصول على الجنسية

الجنسية هي رابطة سياسية وقانونية تربط الفرد بالدولة، ويترتب عليها أن يصير عضوًا فى شعبها، ملتزمًا بالولاء لها، في مقابل التزامها بحمايته في الداخل والخارج.

ويسمح القانون المصري للمواطنين المصريين بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من السيد وزير الداخلية.

ويشمل الإذن عند صدوره الأبناء القصر (حتى 18 عامًا)، ولا يشمل الأبناء غير القصر أو الزوجة، ولكن يجب أن يقدم كل منهم طلبًا منفصلًا خاصًا به.

كما يسمح القانون المصري للمواطنين الذين يصدر لهم الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية بالاستثناء من أداء الخدمة العسكرية بمصر.

كيفية حصول المواطن المصرى فى الخارج على موافقة السلطات المصرية على الإذن بالتجنس بجنسية أجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية:

يتقدم المواطن إلى القسم القنصلي ويقوم باستيفاء النموذج المعد لذلك (موجود أعلى الصفحة) بكل دقة ويرفق بها المستندات التالية:

 صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية.

 صورة طبق الأصل لشهادة الميلاد المصرية لوالد صاحب الشأن أو أحد الأعمام أو العمات (وذلك لإثبات أن الجد مصري الجنسية).

صورة طبق الأصل للصفحات الأولي لجواز السفر المصري ويجب أن يكون سارى الصلاحية.

 صورة طبق الأصل للبطاقة الشخصية المصرية.

 صورة طبق الأصل للصفحات الأولى لجواز السفر الأجنبي (ويجب أن يكون ساري الصلاحية).

 صورة طبق الأصل من شهادة التجنس بالجنسية الأجنبية (إن وجدت).

 موافقة الزوج للزوجة على التجنس بالجنسية الأجنبية (إذا كان الطلب خاصًا بالزوجة).

 عدد 4 صور فوتوغرافية.

يستغرق  وصول رد وزارة الداخلية حوالي  6 أسابيع أو أكثر.

تتولى القنصلية مراجعة المستندات المقدمة ثم إرسالها إلى مصلحة جوازات السفر والهجرة والجنسية، وعلى المواطن متابعة القسم القنصلي للحصول على رد المصلحة فور وروده.

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وزارة الداخلية الجنسية المصرية فلسطيني الجريدة الرسمية منح الجنسية منح الجنسية المصرية جواز السفر المصري

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