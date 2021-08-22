مفتي الجمهورية في حوار مفتوح مع طلاب جامعة القاهرة اليوم

تستضيف جامعة القاهرة صباح اليوم، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، للحديث عن “بناء الإنسان وتطوير العقل المصري”، ضمن النسخة الرابعة من معسكر قادة المستقبل الذي تنظمه الجامعة للطلاب في الفترة من 21 أغسطس وحتى 14 سبتمبر 2021 في إطار مشروع جامعة القاهرة لتطوير العقل المصري وبناء جيل جديد من الشباب يمتلك عقلًا علميًا.

ويعقب لقاء الطلاب بالدكتور شوقي علام، حوارا مفتوحا يجيب فيه مفتي الجمهورية على تساؤلات الطلاب في الموضوعات المختلفة التي تشغلهم، بما يعزز لدى الشباب لفة الحوار والانفتاح على القضايا المعاصرة وإثراء فكر الشباب من خلال تفاعلهم مع كوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء الذين يستضيفهم معسكر قادة المستقبل.

يذكر أن المعسكر يضم برنامجًا متميزًا، يشمل لقاءات مع قيادات الجامعة وكوكبة من كبار العلماء والمفكرين والإعلاميين والنقاد والأدباء، لإجراء حوارات نقاشية مفتوحة مع الطلاب كما يتضمن المعسكر 4 أفواج طلابية يستوعب كل فوج منها 100 طالب وطالبة.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء dmc"، إنه يتواصل مع الطلاب في الجامعة بلغة قريبة منهم حتى تزول المسافات وتكون هناك لغة تواصل مشتركة وحوار مفتوح مع الطلاب من أجل سد الفجوة مع الطلاب، ومن المهم أن نقترب منهم حتى يقتربوا منا ونأخذ بأيديهم نحو المستقبل.

وأوضح الدكتور الخشت، أن اللغة العربية تتطور عبر التاريخ وأنه يوجد من الألفاظ والمفردات الجديدة ما يتم إدخاله في معجم اللغة ومنها ما يتم استهجانه واستبعاده ويموت بمرور الوقت.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن الجامعة قامت بمبادرة لتطوير اللغة العربية وتطوير قواعدها وتوسيع رقعة القاموس العربي لأن اللغة ليست ثابتة أو جامدة، لافتاً إلى أن اللغة العربية تطورت في القرن الثالث الهجري تطور كبير بعد الانفتاح على حضارات الهند واليونان وفارس وبدأت الترجمات للعلوم من الحضارات الأخرى.