الأحد 22 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخارجية الروسية: فرض واشنطن عقوبات جديدة علينا خطوة عدائية

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

اعتبرت وزارة الخارجية الروسية أن فرض الولايات المتحدة عقوبات جديدة على روسيا؛ "خطوة عدائية تأتي نتيجة لعدم الرغبة في بناء علاقات على أساس الشراكة".

وقالت الخارجية الروسية - إن "العقوبات الأمريكية الجديدة لا تتماشي مع تفاهمات قمة جنيف، وإنها تأتي في وقت عصيب يتطلب التفاعل والتنسيق على الساحة الدولية، وذلك بعد فشل واشنطن في أفغانستان وما قد يترتب على ذلك من عواقب لا يمكن التنبؤ بها".

وأكدت أن العقوبات الأمريكية تثير الشفقة ومحكوم عليها بالفشل، وتؤكد عدم قدرة واشنطن على الاستعداد للأعتراف بالواقع، مضيفا أن "الرد الروسي سيكون ملائمًا وصارمًا".

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن العقوبات الأمريكية الجديدة ضد روسيا تظهر أن واشنطن ليست لديها الإرادة لتنفيذ ما اتفق عليه رئيسا البلدين فلاديمير بوتين وجو بايدن.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قال: "إن تصرفات الجانب الأمريكي تؤكد أن الإدارة تواصل اتباع مسار تقويض العلاقات مع روسيا والقانون الدولي بشكل أعمى".

وبحسب السفير فإنه "من غير المرجح أن تساعد خطوات واشنطن غير البناءة في تعزيز الاستقرار العالمي في مثل هذا الوقت الصعب لجميع الدول"، مضيفًا أن "العقوبات على روسيا تظهر عدم رغبة واشنطن في تنفيذ التفاهمات المهمة التي تم التوصل إليها بين رئيسي البلدين في قمة يونيو في جنيف".

موسكو واشنطن الخارجية الروسية أمريكا روسيا الولايات المتحدة

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