هيئة قناة السويس تكشف سبب انقطاع مياه الشرب فى حى ثان الإسماعيلية

أعلنت هيئة قناة السويس، أن انقطاع مياه الشرب، عن حي ثان بأكمله، بسبب وجود كسر في الخط الرئيسي.

وقالت الهيئة في بيان لها “توجه هيئة قناة السويس عناية المواطنين والقطاع الصحي، وكذلك قطاع الدفاع المدني بالإسماعيلية أنه تم قطع المياه عن حي ثان بأكمله نظرًا لوجود كسر مفاجئ بالمحبس الرئيسي بمحطة رفع صرف سوق بورسعيد، وذلك حتى الساعة الثامنة مساء اليوم السبت".

كان اللواء عبدالحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، قد كشف السبت، عن وضع خطة استباقية استعدادًا لفصل الشتاء، وذلك لمواجهة السيول والأمطار، وتطهير بالوعات الصرف الصحى وشنايش، وانتشار المعدات، طبقًا لخطة الدولة لمجابهة الكوارث، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأكد عصمت، جاهزية جميع محطات الصرف الصحي والتأكد من كفاءة العمل بها وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بمحافظات القناة، لافتًا إلى أن الشركة بدأت بالفعل الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق، وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي.

ولفت إلى البدء فى تطهير كافة الشنايش، وبالوعات الأمطار داخل محافظات القناة، ودراسة إنشاء شنايش جديدة فى بعض الأماكن غير المدعومة بها، وذلك بالتنسيق مع محافظات السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وإجراء تجارب عملية فى عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كافة أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط، لتكون جاهزة فى أى وقت، للتعامل مع المواقف الطارئة.

وأشار إلى أنه تمت مراجعة صيانة طلمبات الكوبوتا للدفع بها إلى المناطق الساخنة، فضلًا عن مراجعة وصيانة سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بمحافظات القناة الثلاث، وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول.