حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 22 أغسطس 2021
قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد 22 أغسطس لجميع الأبراج وهذا على النحو التالي :-
الحمل
مهنيًا: لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة وتبدّلاً لبعض الأوضاع بحيث تضع حدًا لشراكة أو لتعاون قديم.
عاطفيًا: تتجاوز الصعوبات برفقة الحبيب وتتقرب منه أكثر، ولا تؤجل مشاريعك المقررة معه.
صحيًا: تتخطى مرحلة من الصعوبات تركت فيك أثراً سلبياً انعكس على وضعك الصحي.
ومن مشاهير هذا البرج صبا مبارك
الثور
مهنيًا: تتخلص اليوم من الكثير من الضغوط المربكة، وتعرف كيف تتعامل مع المستجدات رغم كثرة مشاغلك.
عاطفيًا: الكثير من الموضوعات المهمة التي تناقشها مع الحبيب اليوم، استفد من بعض الفرص الذهبية التي تتاح لك.
صحيًا: استفد من العطلة الصيفية لممارسة المشي صباحًا ومساءًا للتخلص من البدانة.
ومن مشاهير هذا البرج ديفيد بيكهام
الجوزاء
مهنيًا: تحمل إليك تاثيرات القمر من الدلو الصديق والأحداث السعيدة واللقاءات المشوقة والاحتمالات الايجابية او تقوم بتنقلات كثيرة وتطل على فرص مهمة.
عاطفيًا: تحاول جاهدًا إرضاء الحبيب ولكنك تشعر أنه لا يبالي، ومع ذلك تواصل سعيك لتصل إلى نتيجة.
صحيًا: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك الأصدقاء القيام بنشاط وخصوصًا هذا اليوم.
ومن مشاهير هذا البرج انجلينا جولي
السرطان
مهنيًا: تتعاطف معك المواقع الفلكية وتنسجم معك تشعر بقوة ذهنية عالية يوم واعد جدًا ومهم يحمل الكثير من التحركات والمفاوضات
عاطفيًا: تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحه ومشاريعه.
صحيًا: لا تحاول رفع أوزان ثقيلة فأنت تعاني ألمًا في الظهر وتعالج منه.
ومن مشاهير هذا البرج توم كروز
الأسد
مهنيًا: إحمِ مصالحك من الكلام المعسول، ولا تبحث عن الجدال، بل عن التوافق والحلول التي ترضي معظم الأطراف.
عاطفيًا: أحذرك من الانفعال والمعاندة أو التكبّر على الحبيب، بل بادر إلى الاعتذار، فهو سهل لحظة ارتكاب الخطأ وليس مُذِلًا.
صحيًا: من طلب المحافظة على صحة سليمة عمل لذلك كل ما في وسعه، أنت من أصحاب الإرادة الصلبة، فلا تخف.
ومن مشاهير هذا البرج أنيس منصور
العذراء
مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضية مهنية متداخلة مع شأن عائلي، ويتحدث عن إرباك بسبب إحدى العلاقات التي تجمعك بالزملاء.
عاطفيًا: إذا كنت وحيدًا فقد تجد فارس الأحلام، تعرف لقاءات مشوقة، وتلبّي دعوات حلوة، وتؤدي الصداقات المميزة دوراً في إسعادك أيضاً.
صحيًا: قد تقطع عهدًا على نفسك للقيام بكل ما يلزم من أجل المحافظة على صحتك سليمة.
ومن مشاهير هذا البرج كاظم الساهر
الميزان
مهنيًا: ترافقك اوضاع مشرقة ومعنويات عالية وتغييرات جذرية في هذا اليوم الجيد وأحداثه المهمة مع كل الطوالع الفلكية الايجابية التي تحملها لك الكواكب
عاطفيًا: تغضب على الشريك لأنّه لا يفهم عليك من النظرة الأولى، وتفصل بين تفكيرك وتفكيره مسافات.
صحيًا: بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه إفادتك صحيًا تكون قد فتحت صفحة جديدة في حياتك.
ومن مشاهير هذا البرج كيم كارداشيان
العقرب
مهنيًا: تواجه شكوكاً في غير محلها، وقد يصعب عليك التعبير عن نفسك، ما قد يولّد مواجهة واحتكاكات بسيطة وغير مؤذية.
عاطفيًا: لا تتسرع في اتخاذ قرار بشأن علاقتك بالحبيب قد تندم عليه لاحقاً، ولن تجد من تثق به كما كنت تثق بالحبيب.
صحيًا: تنعم بالهدوء والراحة النفسية بعد تمضية بعض الوقت بمفردك في مكان هادئ.
ومن مشاهير هذا البرج منى زكي
القوس
مهنيًا: أنت على بعد خطوة واحدة من تحقيق مشروع أحلامك فكن على استعداد له.
عاطفيًا: تضايقك كثيرًا متطلبات الشريك التي لا تتوقف عند حدّ وتثير أعصابك، وتدفعك إلى تحاشيه قدر الإمكان.
صحيًا: بعض الألم في عنقك أو ذراعيك، خفف من الجلوس طويلاً أمام الكمبيوتر، وقم بالتمارين الرياضية اللازمة.
ومن مشاهير هذا البرج علا غانم
الجدي
مهنيًا: تفتح أمامك أبواب الدعم في هذا اليوم وتحقق خلالها بعض الأهداف على كافة المستويات مهنيًا شخصيًا
عاطفيًا: تأتي أحداث لتترك انعكاسات جيدة على علاقتك العاطفية وتترسخ الصلات وتتقارب وجهات النظر بينك وبين الشريك.
صحيًا: خفف من حدّة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بتؤدة، ولن تكون إلا مرتاحًا.
ومن مشاهير هذا البرج درة
الدلو
مهنيًا: تدهش المحيطين بك وتزيد من عدد المعجبين على صعيد بعض الأعمال ويؤدي أحدهم دورًا في هذا المجال.
عاطفيًا: قدرتك على تقديم الحجج المنطقية تبقى كبيرة وتفتح أمامك الأبواب، وتجد دائماً الأجوبة عن كل الأسئلة، وتربك الشريك في أوقات كثيرة.
صحيًا: لا تماطل ولا تسوّف للبدء بممارسة التمارين التي وصفها لك الطبيب لمعالجة أوجاع العنق والظهر.
ومن مشاهير هذا البرج باريس هيلتون
الحوت
مهنيًا: يلف الهدوء والركود أجواء هذا اليوم الأمر الذي يمنع حصول التطوّرات الكبيرة.
عاطفيًا: يتغيّر الوضع وتنتعش العواطف وتتحسّن الروابط وتزول الالتباسات بسهولة.
صحيًا: لا تخرج من المنزل من دون تناول الفطور، كل شيئًا خفيفًا.
ومن مشاهير هذا البرج آسر ياسين