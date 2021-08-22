حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 22 أغسطس 2021

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد 22 أغسطس لجميع الأبراج وهذا على النحو التالي :-

الحمل

مهنيًا: لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة وتبدّلاً لبعض الأوضاع بحيث تضع حدًا لشراكة أو لتعاون قديم.

عاطفيًا: تتجاوز الصعوبات برفقة الحبيب وتتقرب منه أكثر، ولا تؤجل مشاريعك المقررة معه.

صحيًا: تتخطى مرحلة من الصعوبات تركت فيك أثراً سلبياً انعكس على وضعك الصحي.

ومن مشاهير هذا البرج صبا مبارك

الثور

مهنيًا: تتخلص اليوم من الكثير من الضغوط المربكة، وتعرف كيف تتعامل مع المستجدات رغم كثرة مشاغلك.

عاطفيًا: الكثير من الموضوعات المهمة التي تناقشها مع الحبيب اليوم، استفد من بعض الفرص الذهبية التي تتاح لك.

صحيًا: استفد من العطلة الصيفية لممارسة المشي صباحًا ومساءًا للتخلص من البدانة.

ومن مشاهير هذا البرج ديفيد بيكهام

الجوزاء

مهنيًا: تحمل إليك تاثيرات القمر من الدلو الصديق والأحداث السعيدة واللقاءات المشوقة والاحتمالات الايجابية او تقوم بتنقلات كثيرة وتطل على فرص مهمة.

عاطفيًا: تحاول جاهدًا إرضاء الحبيب ولكنك تشعر أنه لا يبالي، ومع ذلك تواصل سعيك لتصل إلى نتيجة.

صحيًا: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك الأصدقاء القيام بنشاط وخصوصًا هذا اليوم.

ومن مشاهير هذا البرج انجلينا جولي

السرطان

مهنيًا: تتعاطف معك المواقع الفلكية وتنسجم معك تشعر بقوة ذهنية عالية يوم واعد جدًا ومهم يحمل الكثير من التحركات والمفاوضات

عاطفيًا: تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحه ومشاريعه.

صحيًا: لا تحاول رفع أوزان ثقيلة فأنت تعاني ألمًا في الظهر وتعالج منه.

ومن مشاهير هذا البرج توم كروز

الأسد

مهنيًا: إحمِ مصالحك من الكلام المعسول، ولا تبحث عن الجدال، بل عن التوافق والحلول التي ترضي معظم الأطراف.

عاطفيًا: أحذرك من الانفعال والمعاندة أو التكبّر على الحبيب، بل بادر إلى الاعتذار، فهو سهل لحظة ارتكاب الخطأ وليس مُذِلًا.

صحيًا: من طلب المحافظة على صحة سليمة عمل لذلك كل ما في وسعه، أنت من أصحاب الإرادة الصلبة، فلا تخف.

ومن مشاهير هذا البرج أنيس منصور

العذراء

مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضية مهنية متداخلة مع شأن عائلي، ويتحدث عن إرباك بسبب إحدى العلاقات التي تجمعك بالزملاء.

عاطفيًا: إذا كنت وحيدًا فقد تجد فارس الأحلام، تعرف لقاءات مشوقة، وتلبّي دعوات حلوة، وتؤدي الصداقات المميزة دوراً في إسعادك أيضاً.

صحيًا: قد تقطع عهدًا على نفسك للقيام بكل ما يلزم من أجل المحافظة على صحتك سليمة.

ومن مشاهير هذا البرج كاظم الساهر

الميزان

مهنيًا: ترافقك اوضاع مشرقة ومعنويات عالية وتغييرات جذرية في هذا اليوم الجيد وأحداثه المهمة مع كل الطوالع الفلكية الايجابية التي تحملها لك الكواكب

عاطفيًا: تغضب على الشريك لأنّه لا يفهم عليك من النظرة الأولى، وتفصل بين تفكيرك وتفكيره مسافات.

صحيًا: بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه إفادتك صحيًا تكون قد فتحت صفحة جديدة في حياتك.

ومن مشاهير هذا البرج كيم كارداشيان

العقرب

مهنيًا: تواجه شكوكاً في غير محلها، وقد يصعب عليك التعبير عن نفسك، ما قد يولّد مواجهة واحتكاكات بسيطة وغير مؤذية.

عاطفيًا: لا تتسرع في اتخاذ قرار بشأن علاقتك بالحبيب قد تندم عليه لاحقاً، ولن تجد من تثق به كما كنت تثق بالحبيب.

صحيًا: تنعم بالهدوء والراحة النفسية بعد تمضية بعض الوقت بمفردك في مكان هادئ.

ومن مشاهير هذا البرج منى زكي

القوس

مهنيًا: أنت على بعد خطوة واحدة من تحقيق مشروع أحلامك فكن على استعداد له.

عاطفيًا: تضايقك كثيرًا متطلبات الشريك التي لا تتوقف عند حدّ وتثير أعصابك، وتدفعك إلى تحاشيه قدر الإمكان.

صحيًا: بعض الألم في عنقك أو ذراعيك، خفف من الجلوس طويلاً أمام الكمبيوتر، وقم بالتمارين الرياضية اللازمة.

ومن مشاهير هذا البرج علا غانم

الجدي

مهنيًا: تفتح أمامك أبواب الدعم في هذا اليوم وتحقق خلالها بعض الأهداف على كافة المستويات مهنيًا شخصيًا

عاطفيًا: تأتي أحداث لتترك انعكاسات جيدة على علاقتك العاطفية وتترسخ الصلات وتتقارب وجهات النظر بينك وبين الشريك.

صحيًا: خفف من حدّة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بتؤدة، ولن تكون إلا مرتاحًا.

ومن مشاهير هذا البرج درة

الدلو

مهنيًا: تدهش المحيطين بك وتزيد من عدد المعجبين على صعيد بعض الأعمال ويؤدي أحدهم دورًا في هذا المجال.

عاطفيًا: قدرتك على تقديم الحجج المنطقية تبقى كبيرة وتفتح أمامك الأبواب، وتجد دائماً الأجوبة عن كل الأسئلة، وتربك الشريك في أوقات كثيرة.

صحيًا: لا تماطل ولا تسوّف للبدء بممارسة التمارين التي وصفها لك الطبيب لمعالجة أوجاع العنق والظهر.

ومن مشاهير هذا البرج باريس هيلتون

الحوت

مهنيًا: يلف الهدوء والركود أجواء هذا اليوم الأمر الذي يمنع حصول التطوّرات الكبيرة.

عاطفيًا: يتغيّر الوضع وتنتعش العواطف وتتحسّن الروابط وتزول الالتباسات بسهولة.

صحيًا: لا تخرج من المنزل من دون تناول الفطور، كل شيئًا خفيفًا.

ومن مشاهير هذا البرج آسر ياسين