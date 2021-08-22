الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم.. جميع الأبراج الفلكية الأحد 22 أغسطس 2021

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي حظك اليوم الأحد 22 أغسطس لجميع الأبراج وهذا على النحو التالي :-

الحمل

مهنيًا: لا تستبعد تعاوناً مع فئات جديدة وتبدّلاً لبعض الأوضاع بحيث تضع حدًا لشراكة أو لتعاون قديم.

عاطفيًا: تتجاوز الصعوبات برفقة الحبيب وتتقرب منه أكثر، ولا تؤجل مشاريعك المقررة معه. 

صحيًا: تتخطى مرحلة من الصعوبات تركت فيك أثراً سلبياً انعكس على وضعك الصحي.

ومن مشاهير هذا البرج صبا مبارك 

 

الثور

مهنيًا: تتخلص اليوم من الكثير من الضغوط المربكة، وتعرف كيف تتعامل مع المستجدات رغم كثرة مشاغلك. 

عاطفيًا: الكثير من الموضوعات المهمة التي تناقشها مع الحبيب اليوم، استفد من بعض الفرص الذهبية التي تتاح لك.

صحيًا: استفد من العطلة الصيفية لممارسة المشي صباحًا ومساءًا للتخلص من البدانة.

ومن مشاهير هذا البرج ديفيد بيكهام

الجوزاء 

مهنيًا: تحمل إليك تاثيرات القمر من الدلو الصديق والأحداث السعيدة واللقاءات المشوقة والاحتمالات الايجابية او تقوم بتنقلات كثيرة وتطل على فرص مهمة.

عاطفيًا: تحاول جاهدًا إرضاء الحبيب ولكنك تشعر أنه لا يبالي، ومع ذلك تواصل سعيك لتصل إلى نتيجة. 

صحيًا: لا تختلق الأعذار كلما عرض عليك الأصدقاء القيام بنشاط وخصوصًا هذا اليوم.

ومن مشاهير هذا البرج انجلينا جولي

 

السرطان

مهنيًا: تتعاطف معك المواقع الفلكية وتنسجم معك تشعر بقوة ذهنية عالية يوم واعد جدًا ومهم يحمل الكثير من التحركات والمفاوضات

عاطفيًا: تهمك مصلحة الحبيب وتحاول أن تساعده على تحقيق طموحه ومشاريعه.

صحيًا: لا تحاول رفع أوزان ثقيلة فأنت تعاني ألمًا في الظهر وتعالج منه.

ومن مشاهير هذا البرج توم كروز

الأسد 

مهنيًا: إحمِ مصالحك من الكلام المعسول، ولا تبحث عن الجدال، بل عن التوافق والحلول التي ترضي معظم الأطراف.

عاطفيًا: أحذرك من الانفعال والمعاندة أو التكبّر على الحبيب، بل بادر إلى الاعتذار، فهو سهل لحظة ارتكاب الخطأ وليس مُذِلًا. 

صحيًا: من طلب المحافظة على صحة سليمة عمل لذلك كل ما في وسعه، أنت من أصحاب الإرادة الصلبة، فلا تخف.

ومن مشاهير هذا البرج أنيس منصور

العذراء

مهنيًا: يسلّط هذا اليوم الضوء على قضية مهنية متداخلة مع شأن عائلي، ويتحدث عن إرباك بسبب إحدى العلاقات التي تجمعك بالزملاء.

عاطفيًا: إذا كنت وحيدًا فقد تجد فارس الأحلام، تعرف لقاءات مشوقة، وتلبّي دعوات حلوة، وتؤدي الصداقات المميزة دوراً في إسعادك أيضاً.

صحيًا: قد تقطع عهدًا على نفسك للقيام بكل ما  يلزم من أجل المحافظة على صحتك سليمة.

ومن مشاهير هذا البرج كاظم الساهر

الميزان

مهنيًا: ترافقك اوضاع مشرقة ومعنويات عالية وتغييرات جذرية في هذا اليوم الجيد وأحداثه المهمة مع كل الطوالع الفلكية الايجابية التي تحملها لك الكواكب

عاطفيًا: تغضب على الشريك لأنّه لا يفهم عليك من النظرة الأولى، وتفصل بين تفكيرك وتفكيره مسافات. 

صحيًا: بإقدامك على القيام بكل ما من شأنه إفادتك صحيًا تكون قد فتحت صفحة جديدة في حياتك.

ومن مشاهير هذا البرج كيم كارداشيان

العقرب

مهنيًا: تواجه شكوكاً في غير محلها، وقد يصعب عليك التعبير عن نفسك، ما قد يولّد مواجهة واحتكاكات بسيطة وغير مؤذية.

عاطفيًا: لا تتسرع في اتخاذ قرار بشأن علاقتك بالحبيب قد تندم عليه لاحقاً، ولن تجد من تثق به كما كنت تثق بالحبيب. 

صحيًا: تنعم بالهدوء والراحة النفسية بعد تمضية بعض الوقت بمفردك في مكان هادئ.

ومن مشاهير هذا البرج منى زكي

القوس 

مهنيًا: أنت على بعد خطوة واحدة من تحقيق مشروع أحلامك فكن على استعداد له. 

عاطفيًا: تضايقك كثيرًا متطلبات الشريك التي لا تتوقف عند حدّ وتثير أعصابك، وتدفعك إلى تحاشيه قدر الإمكان.

صحيًا: بعض الألم في عنقك أو ذراعيك، خفف من الجلوس طويلاً أمام الكمبيوتر، وقم بالتمارين الرياضية اللازمة.

ومن مشاهير هذا البرج علا غانم 

الجدي 

مهنيًا: تفتح أمامك أبواب الدعم في هذا اليوم وتحقق خلالها بعض الأهداف على كافة المستويات مهنيًا شخصيًا

عاطفيًا: تأتي أحداث لتترك انعكاسات جيدة على علاقتك العاطفية وتترسخ الصلات وتتقارب وجهات النظر بينك وبين الشريك.

صحيًا: خفف من حدّة التوتر، وأرح أعصابك، وخذ الأمور بتؤدة، ولن تكون إلا مرتاحًا.

ومن مشاهير هذا البرج درة 

الدلو

مهنيًا: تدهش المحيطين بك وتزيد من عدد المعجبين على صعيد بعض الأعمال ويؤدي أحدهم دورًا في هذا المجال.

عاطفيًا: قدرتك على تقديم الحجج المنطقية تبقى كبيرة وتفتح أمامك الأبواب، وتجد دائماً الأجوبة عن كل الأسئلة، وتربك الشريك في أوقات كثيرة.

صحيًا: لا تماطل ولا تسوّف للبدء بممارسة التمارين التي وصفها لك الطبيب لمعالجة أوجاع العنق والظهر.

ومن مشاهير هذا البرج باريس هيلتون

الحوت 

مهنيًا: يلف الهدوء والركود أجواء هذا اليوم الأمر الذي يمنع حصول التطوّرات الكبيرة.

عاطفيًا: يتغيّر الوضع وتنتعش العواطف وتتحسّن الروابط وتزول الالتباسات بسهولة.

صحيًا: لا تخرج من المنزل من دون تناول الفطور، كل شيئًا خفيفًا.

ومن مشاهير هذا البرج آسر ياسين 

جاكلين عقيقي لجميع الأبراج حظك اليوم الأحد 22 أغسطس خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي لأبراج جاكلين عقيقي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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