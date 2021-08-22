إخلاء 13 عقار بعزبة أبو قرن وتسكين 33 أسرة بمدينة معا

أعلن حي مصر القديمة برئاسة اللواء خالد شحاتة عن إخلاء 13 عقار بتاريخ اليوم وتسكين 33 أسرة من المستحقين بمدينة معآ

وأشار حي مصر القديمة الى ان جاري المتابعة للمنطقه حتى تمام الانتهاء من إزالتها بالكامل وتوفير المساكن الآدمية لقاطني هذه العشوائيات طبقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

ازالات عزبة ابو قرن بمصر القديمة

وشددت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على عدم التوقف فى أعمال الإخلاء والإزالة والذي يتبعه تسكين المستحقين فى الحال في مدينة “معا“.

ازالات عزبة ابو قرن بمصر القديمة

كان صرحت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ، بأنه وصل عدد العقارات التي تم الانتهاء منها في عزبة أبو قرن حتى اليوم، 151 عقار يشمل 9عقارات تم إخلائه استعدادًا للهدم الكلي، كما بلغ عدد الأسر التي تم تسكينها وتسليمها الوحدات البديلة المجهزة 348 أسرة مستحقة.

ازالات عزبة ابو قرن بمصر القديمة

وأوضحت عبدالمنعم، في بيان لها أنه جاري أعمال الإزالة وتنفيذ الأعمال دون توقف وبإشراف مباشر من اللواء خالد شحاتة رئيس حي مصر القديمة والإدارات المعنية والتنفيذية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة.

أشارت المهندسة جيهان عبدالمنعم، إلى أنه تنفذ الأعمال بشكل منظم، وتسلم المستحقين لوحداتهم المجهزة بمدينة معا بحى السلام فور الإخلاء، إلى جانب توفير سيارات تابعة للمحافظة لمساعدات أهالينا من قاطني المنطقة الجاري إزالتها فى توصيل متعلقاتهم للسكن الجديد، والسعي بكل جد فى أعمال الإزالة للانتهاء فى الموعد المحدد لذلك.

ازالات عزبة ابو قرن بمصر القديمة

وأكدت نائب محافظ القاهرة، على المضي قدمًا، والعمل ليل نهار لاستعادة الوجه الحضاريّ لمنطقة الفسطاط بحي مصر القديمة للبدء فى تنفيذ المشروع الترفيهي الذي وجه به رئيس الجمهورية مشروع حديقة تلال الفسطاط.

يتضمن هذا المشروع إنشاء حديقة مركزية للقاهرة بمنطقة الفسطاط التي تتمتع بموقع جغرافي في قلب القاهرة، ومكانة تاريخية فريدة، وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، وتوفير متنفس حضارى يتمتع به المواطن.

وتأتي الأعمال تنفيذا للخطة الإستراتيجية التي وضعتها الدولة للقضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة والتى تمثل خطورة على حياة المواطن، ولتوفير حياة راقية لكل مواطن بمجتمع راقي متحضر.