مدينة تشنجتشو باتت خالية من أى مناطق عالية الخطورة للإصابة بكورونا

أعلن مقر الوقاية والسيطرة على كوفيد-19 في مقاطعة خنان بوسط الصين، أن مدينة تشنجتشو حاضرة المقاطعة لا تضم حاليا أي مناطق مرتفعة الخطورة للإصابة بفيروس كورونا الجديد.

وأضاف المقر أن مستوى خطر كوفيد-19 في منطقة واحدة من المدينة تم تخفيضه من عالٍ إلى متوسط اعتبارًا من الساعة الـ8 ليل الجمعة، بينما تم تخفيض مستوى الخطورة لمنطقتين أخريين من متوسط إلى منخفض اعتباراً من الساعة الـ8 ليل الجمعة، ما يعني خلو جميع مناطق مدينة تشنغتشو من كونها مناطق عالية الخطورة للإصابة بكوفيد-19.

ولم تسجل المدينة يوم الجمعة أي حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 محلية العدوى أو حالات إصابة من دون أعراض.

ومنذ بدء ظهور حالات إصابة عنقودية في 31 يوليو الماضي، سجلت المدينة 138 حالة إصابة مؤكدة بكوفيد-19 محلية العدوى، وحالة إصابة واحدة من دون أعراض.

وتم إعطاء أكثر من 15.8 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 في المدينة، حتى يوم الجمعة.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية



وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.