رئيس وزراء أستراليا يدافع عن سياسة العزل العام

دافع رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، اليوم الأحد، عن استراتيجية العزل العام التي تنتهجها بلاده لمكافحة تفشي فيروس كورونا حتى يتم تطعيم 70 في المئة على الأقل من السكان بشكل كامل.



وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، كانت الشرطة الأسترالية اعتقلت يوم السبت مئات المحتجين الرافضين للعزل العام في مدينتي ملبورن وسيدني عاصمتي أكثر ولايتي استراليا سكانا نيو ساوث ويلز وفيكتوريا والخاضعتين لعزل عام صارم.



وأعلنت الحكومة الاتحادية في أواخر الشهر الماضي خطة تتصور فرض عزل عام كاستراتيجية رئيسية لوقف تفشي المرض حتى يتم تطعيم 70 في المئة من السكان وإعادة فتح تدريجي لحدود أستراليا عندما يصل هذا العدد إلى 80 في المئة.



وقال موريسون في مقابلة تلفزيونية في هيئة الإذاعة الاسترالية" لا يمكنكم التعايش مع عمليات العزل العام للأبد وفي مرحلة سيكون عليكم تغيير هذا الوضع ويتم ذلك عند نسبة 70 في المئة".



وسجلت ولاية فيكتوريا، في سادس عزل عام لها منذ بداية الجائحة، اليوم الأحد 65 إصابة محلية.



وشهدت أستراليا يوم السبت أكبر عدد من الإصابات بكوفيد-19 على الإطلاق مع مكافحة ولايتي نيو ساوث ويلز وفيكتوريا تفشيا متزايدا لسلالة دلتا سريعة الانتشار.



وذكرت بيانات وزارة الصحة الأسترالية يوم السبت أنه تم تطعيم نحو 30 في المئة فقط ممن يزيد أعمارهم عن 16 عاما بشكل كامل حتى الآن ويرجع ذلك أساسا إلى ندرة إمداد لقاح فايزر وعدم ارتياح الناس للقاح أسترازينكا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.