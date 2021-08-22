تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 22-8-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الأحد الموافق22-8-2021، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



كما يتوقع أن تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، مما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلا.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع، والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر



العظمى الصغرى

القاهرة 36 26

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 36 25

شبين الكوم 36 26

دمنهور 35 26

بلطيم 32 25

مطروح 31 25

السلوم 32 24

سيوة 37 22

بورسعيد 32 25

دمياط 32 25

الزقازيق 36 26

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 36 24

العريش 33 25

رفح 32 24

رأس سدر 36 24

نخل 36 18

نويبع 39 28

طابا 37 25

كاترين 33 17

الطور 35 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 37 25

بني سويف 37 24

المنيا 37 24

أسيوط 38 25

سوهاج 39 25

قنا 41 26

الأقصر 41 26

أسوان 42 27

إدفو 42 27

أبو سمبل 41 26

الوادي الجديد 41 26

شلاتين 38 27

ابو رماد 38 28

حلايب 36 28

رأس حدربة 36 29



أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:



العظمى الصغرى

مكة 41 31

المدينة 45 33

الرياض 45 32

المنامة 41 34

أبو ظبى 41 32

الدوحة 42 34

الكويت 44 30

دمشق 39 20

بيروت 31 28

عمان 34 22

القدس 29 23

غزة 31 25

بغداد 46 29

مسقط 32 30

صنعاء 27 17

الخرطوم 38 27

طرابلس 30 23

تونس 35 23

الجزائر 29 24

الرباط 27 20



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:



العظمى الصغرى

أنقرة 33 17

إسطنبول 30 22

إسلام اباد 35 26

نيودلهي 30 26

جاكرتا 32 24

بكين 29 23

كوالالمبور 28 23

طوكيو 33 25

أثينا 32 23

روما 35 20

باريس 22 15

مدريد 37 22

برلين 22 14

لندن 21 13

مونتريال 31 22

موسكو 22 13

نيويورك 29 23

واشنطن 31 22

نواكشوط 33 27

أديس ابابا 20 13