«فوكس نيوز»: الخارجية الأمريكية تعرضت مؤخرا لهجوم سيبرانى

أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن وزارة الخارجية الأمريكية تعرضت لهجوم سيبراني مؤخرا، وأن قيادة الأمن السيبراني لوزارة الدفاع أبلغت بوقوع خرق خطير محتمل.

وأشارت مراسلة قناة "فوكس نيوز" الأمريكية جاكي هاينريخ، إلى أنه لم يتضح متى تم الكشف عن الاختراق، ولكن هناك اعتقاد بأنه وقع قبل نحو أسبوعين.

وأضافت أن مهمة الخارجية الأمريكية الخاصة بإجلاء الأمريكيين و"الحلفاء" الأفغان من مطار كابل لم تتأثر بالهجوم.

ولم تتضح على الفور أبعاد الاختراق، كما لا توجد تفاصيل عن أي تحقيق لمعرفة من يقف وراء الهجوم أو عن أي خطوات اتخذت للتعامل مع آثاره، أو ما إذا كان هناك أي خطر يهدد عمل الوزارة.

ونقلت "فوكس نيوز" عن متحدث باسم الخارجية الأمريكية قوله إن "الوزارة تأخذ بجدية مسؤولياتها الخاصة بحماية معلوماتها وتتخذ باستمرار الخطوات اللازمة لضمان حمايتها. ولأسباب أمنية لسنا حاليا في وضع يؤهلنا لبحث طبيعة أو مدى أي حوادث سيبرانية مزعومة".

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إن واشنطن لا تملك الموارد التي تمكنها من العمل خارج مجمع مطار كابول الدولي في أفغانستان لإجلاء الأفراد.



وأوضح برايس في تصريحات صحفية، حسبما ذكرت قناة "سي إن إن"، الإخبارية الأمريكية أنه من النادر للغاية العثور على دولة حول العالم تستطيع بالفعل العمل على الأرض في أفغانستان فيما يتعلق بجهود الإجلاء.



وأكد برايس أن الولايات المتحدة تعاونت مع الشركاء على الأرض في مطار حامد كرزاي الدولي "وقد جاء الكثير منهم إلينا يطلبون أن يسافر موظفوهم على متن طائراتنا".



ووصف برايس ما يقوم به الجيش الأمريكي من إجلاء من أفغانستان بأنها "عملية نقل جوي عملاقة" وأنها مهمة كبيرة، مؤكداً أن بلاده على الرغم من هذا لا تملك الموارد لتجاوز مجمع المطار.