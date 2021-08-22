نقل زعيم الحقوق المدنية الأمريكى جيسى جاكسون للمستشفى لإصابته بكورونا

نُقل زعيم الحقوق المدنية والسياسي الديمقراطي الأمريكي السابق جيسي جاكسون وزوجته إلى المستشفى بعد أن ثبتت إصابتهما بكوفيد -19 وذلك حسبما قالت المؤسسة التي أسسها جاكسون في بيان لها.



وقال البيان الصادر عن تحالف (رينبو بوش)، إن جاكسون (79 عاما) وزوجته جاكلين (77 عاما) نقلا لمستشفى نورث وسترن ميموريال في شيكاجو.



وتم تشخيص إصابة جاكسون بمرض باركنسون في عام 2017.



وقضى جاكسون عشرات السنين في الدفاع عن حقوق الأمريكيين السود والأقليات الأخرى التي يعود تاريخها إلى الاضطرابات التي شهدتها حركة الحقوق المدنية في الستينات، والتي قادها مارتن لوثر كينج.



ورشح جاكسون نفسه في انتخابات الرئاسة عن الحزب الديمقراطي في عامي 1984 و1988 واجتذب ناخبين سود وليبراليين بيض كثيرين في شن حملات قوية بشكل غير متوقع لكنه فشل في أن يصبح أول مرشح من السود من حزب كبير للبيت الأبيض.



وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.