تسجيل أول إصابتين بكورونا فى دولة كانت خالية من الفيروس

أعلن أرخبيل بالاو في المحيط الهادئ،عن أنه سجل أول إصابتين بفيروس كورونا وخسر مكانته النادرة كدولة خالية من الفيروس.

وفرض على مسافرين قدما من جزيرة غوام وأثبتت الفحوص إصابتهما بالفيروس، الحجر الصحي مع المخالطين لهما.

وقالت وزارة الصحة في بالاو، في بيان لها، بعد أن تخلت عن فرض إغلاق عام: "نطلب من الجميع التزام الهدوء".

وبينما تم تطعيم أكثر من ثمانين بالمئة من السكان البالغ عددهم 18 ألف نسمة بشكل كامل، أكد الرئيس سورانجيل ويبس أن الجزيرة ما زالت "آمنة".

وأضاف: "من الممكن أن يصاب الشخص الذي حصل على لقاح كامل لكن الأمر سيكون مثل الإنفلونزا أو لن تظهر عليه أي أعراض".



وحتى السبت كانت بالاو واحدة من 14 دولة في العالم لم تسجل أي إصابة بفيروس كورونا حسب منظمة الصحة العالمية.

ولم تحدد وزارة الصحة عدد المخالطين الذين تم عزلهم، لكن متحدثا رسميا قال لوكالة "فرانس برس" إنه "لم يكن هناك عدوى داخل المجتمع".

وكان المسافران المصابان قد خضعا لفحوص أثبتت عدم إصابتهما بالفيروس قبل 72 ساعة من مغادرتهما، لكن نتيجة الاختبارات جاءت معاكسة بعد خمسة أيام من وصولهما.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية

وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.