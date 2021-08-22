مركز جاماليا الروسى: نطور لقاحا يحمى من كورونا والإنفلونزا فى آن واحد

أعلن ألكسندر جينتسبورج، مدير مركز غاماليا الروسي لأبحاث علم الأوبئة، أن المركز قد يبدأ في مطلع العام المقبل بالتجارب السريرية للقاح مضاد لفيروسي كورونا والإنفلونزا في آن واحد.

وقال جينتسبورج في تصريح لوكالة "تاس" الروسية، إنه "من غير المستبعد أن ننتقل في بداية العام المقبل إلى المرحلة الأولى من التجارب السريرية. وهذا العقار سيتضمن 3 أو 4 أو 5 نسخ وراثية للبروتين إس في لقاح واحد".

وأوضح أنه بعد تجارب ناجحة سيكون من الممكن تطوير لقاح سيحمي من فيروس كورونا والإنفلونزا في آن واحد.

وقال: "إذا تسنى لنا دمج عدة جزئيات مختلفة من البروتينات إس التابعة لفيروس كورونا، فسيكون من الممكن استبدال عدد من بروتينات فيروس كورونا بعدة راصات دموية لفيروس الإنفلونزا"، مضيفا أن "هذا كله ممكن".



وكان جينتسبورج قد أكد في وقت سابق استعداد مركز غاماليا لبدء التجارب السريرية للقاح مضاد لفيروس كورونا يعطى عبر بخاخ الأنف.



ترتيب إصابات كورونا على مستوى العالم

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها كمضاد فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



إرشادات منظمة الصحة العالمية



وقالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019، ويبلغ حاليًا إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ«كوفيد-19» في بر الصين الرئيسي 92066، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتًا عند 4636.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو «كوفيد- 19» ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان"الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.