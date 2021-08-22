الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

جلسة عُرفية تُنهى أزمة نهائى دورى مراكز شباب القرى بزفتى بين الغريب وششتا

جلسة عُرفية تُنهى
جلسة عُرفية تُنهى أزمة نهائى دورى مراكز شباب القرى بزفتى

عُقدت بقرية ششتا التابعة لمركز زفتي بمحافظة الغربية، جسلة عرفية للم الشمل عقب معركة كرة القدم التي حدثت علي أرض مركز شباب الغريب، وذلك بحضور قيادات شعبية وتشريعية من كافة الأطراف، احتضنتهم قرية ششتا، بحضور خالد حسين، والنائب محمود عبدالله أبوحسين، وآسر زكريا منصور، وعمدة الغريب، وبمتابعة وإشراف إدارة شباب زفتى، ومديرية الشباب والرياضة بالغربية، وبتواصل وتعاون من كل المخلصين من البلدين سائر قري مركز زفتي، وبوجود مدير مركز شباب الغريب، وبعض أعضاء مجلس إدارته وعدد من الشخصيات العامة من أبناء القريتين، زنجحت الأطراف في إنهاء الخلافات التي نتجت عن أحداث مباراة نهائي دوري مراكز الشباب بزفتي، في جلسة عرفية استمرت لعدة ساعات، ووعد مجلس إدارة مركز شباب ششتا برئاسة عميد خالد حسين، بأنهاء كافه النزاعات القضائية والتنازل عن كافة القضايا، وخاصة بعدما أعلن تحقيق إداراة الشباب والرياضة بزفتى ومديرية الشباب والرياضه بالغربية، أن مباراة الفريقين في نهائي دوري مراكز الشباب ستُعاد على أرض محايدة، ليتعهد الجميع بإنهاء كافة الخلافات.

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وكان مجلس إدارة مركز شباب قرية ششتا التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، قد حرر محضرًا يتهم فيه شخصًا من جمهور مركز شباب الغريب بالتعدي على لاعب الفريق أثناء المباراة النهائية للفريقين بدوري مراكز الشباب وإصابته بجرح قطعي في الوجه، قال إيهاب خيال عضو مجلس إدارة مركز شباب ششتا في تصريحات لـ«الدستور»: «أثناء سير المباراة اقتحم الجمهور الملعب وتعدى على لاعب وأصابه بجرح قطعي في الوجه، واستمر التعدي على اللاعبين وقمنا بتبليغ النجدة لنتمكن من الخروج من ساحة المعركة، وخرجنا في حماية بعض المواطنين وخرج المصاب في سيارة الإسعاف، وسيتقدم مجلس إدارة مركز شباب ششتا بمذكرة تفصيلية لمدير إدارة الشباب بزفتي للتحقيق في الواقعة».
 

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بينما قال مجدي الشايب، رئيس مجلس إدارة مركز شباب الغريب، إن واقعة تعرض لاعب من فريق مركز شباب ششتا، خلال المباراة النهائية لدوري مراكز شباب القرى لكرة القدم على مستوى المركز، فيها بعض الملابسات التي يجب كشفها، مؤكدًا أنه سيتقدم بمذكرة لإدارة شباب زفتى، ومديرية الشباب بالغربية، ووزير الشباب والرياضة، لرفع ما وصفه بالظلم الواقع على فريقه، وأكد في حديثه لـ«الدستور»، أن لاعب مركز شباب ششتا هو الذي بدأ افتعال المشاكل بضرب لاعب فريق الغريب أثناء توقف المباراة لعلاج زميله، معاقبًا إياه على ما ظن أنه تضييعًا للوقت، رغم أن أحد اللاعبين من فريق الغريب بالفعل كان مصابًا وعلى أرض الملعب، متسائًلا كيف نُتهم بافتعال مشاكل ونحن متقدمين بأربعة أهداف مقابل هدف، والمباراة في طريقها للنهاية، ونستعد للاحتفال بالفوز.

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 وأضاف رئيس مجلس إدارة مركز شباب الغريب، أن المشكلة حدثت عندما ضرب لاعب فريق ششتا لاعب فريق الغريب، فرد لاعب الغريب بالضرب فحمل لاعب ششتا قطعة حديد من خارج الملعب محاولًا الضرب في الجميع فتصدى له الحضور، مطالبًا بفحص الفيديوهات والصور للتأكد من أن أحد جماهير ششتا هو من كان يحمل السلاح، ونزل به الملعب ويظهر في الصور، قائلًا إنه "منتظر التحقيق بفارغ الصبر للحصول على حق لاعبيه وبلده".
 

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أزمة نهائى دورى مراكز شباب القرى بزفتى

وأكد عادل عبدالحليم مدير إدارة شباب زفتى أنه تم فتح تحقيق فيما حدث اليوم السبت، وقام بتحويل الأمر برمته للشئون القانونية، وقررت اللجنة المنظمة إعادة المباراة بأرض محايدة ستكون في الغالب مركز شباب مدينة زفتى.

جلسة عُرفية تُنهي أزمة نهائي دوري مراكز شباب القري بزفتي بين الغريب وششتا

أزمة نهائى دورى مراكز شباب القرى بزفتى
أزمة نهائى دورى مراكز شباب القرى بزفتى
أزمة نهائى دورى مراكز شباب القرى بزفتى
أزمة نهائى دورى مراكز شباب القرى بزفتى
أزمة نهائى دورى مراكز شباب القرى بزفتى
أزمة نهائى دورى مراكز شباب القرى بزفتى
أزمة نهائى دورى مراكز شباب القرى بزفتى
أزمة نهائى دورى مراكز شباب القرى بزفتى
أزمة نهائى دورى مراكز شباب القرى بزفتى
أزمة نهائى دورى مراكز شباب القرى بزفتى
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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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