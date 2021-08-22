موسكو تنتقد اجتماع «منصة القرم» الذى تعقده أوكرانيا ودول غربية

انتقدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اجتماع "منصة القرم" الذي تعتزم أوكرانيا عقده مع حلفائها الغربيين، مشيرة إلى أن هذا الاجتماع له أغراض سياسية.

وقالت زاخاروفا في حديث لصحيفة "جازيتا.رو" الروسية: "رأينا الموقف المسيس للجماعة الغربية تجاه الموضوع الأوكراني أكثر من مرة. ويبدو لي أن كل هذه القصة... لن تكون متعلقة بالقرم والواقع على الأرض هناك، وليس بتحليل ما حدث في عام 2014".

وتابعت قائلة إن "كل شيء سيكون للأغراض الإعلامية والسياسية، والحديث يدور عن الدول الغربية التي لا تريد أن تعرف أي شيء عن القرم اليوم" في إشارة إلى أن الدول الغربية تحظر على مواطنيها زيارة القرم والتعامل التجاري معها.

وبشأن عدم منح الاتحاد الأوروبي تأشيرات الدخول للمواطنين الروس من القرم، قالت زاخاروفا إنه "معاقبة للسكان على تعبيرهم عن إرادتهم الحرة".

يذكر أن اجتماع "منصة القرم" سيعقد في كييف يوم 23 أغسطس بمبادرة أوكرانيا. وحسب قول وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا سيشارك فيه ممثلو 44 دولة ومنظمة دولية.

وعلى صعيد آخر، سجلت روسيا، 785 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، إضافة إلى 20992 إصابة جديدة، بينها 1925 حالة في موسكو.

وشهدت روسيا قفزة في حالات الإصابة بكوفيد-19 خلال الصيف الحالي، بلغت ذروتها في يوليو، وعزتها السلطات لسلالة "دلتا" وضعف الإقبال على اللقاحات محلية الصنع.

وأعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ليبلغ 209 ملايين و915 ألفا و414 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين و401 ألف و878 وفاة.

وذكرت الجامعة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس 625 ألفا و153 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37 مليونا و291 ألفا و739 حالة، وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ572 ألفا و641 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20 مليونا و494 ألفا و212 إصابة.

وفي المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 433049، وإجمالي إصابات 32 مليونا و322 ألفا و258 إصابة، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ250469 وإجمالي إصابات 3 ملايين و152 ألفا و205 إصابات.