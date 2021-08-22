الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بايدن يرشح الدبلوماسى نيكولاس بيرنز سفيرا لدى الصين

بايدن
بايدن

قالت مصادر أمريكية إن الرئيس جو بايدن يعتزم ترشيح الدبلوماسي المخضرم نيكولاس بيرنز سفيرا للولايات المتحدة لدى الصين.


وأشارت المصادر إلى أن هذا الترشيح كان متوقعا، وفي حالة المصادقة عليه، فسوف يساهم في رسم سياسة بايدن في الصين، حيث تواجه إدارته توترات متزايدة معها بشأن قضايا مثل التجارة وحقوق الإنسان.


وعمل بيرنز سفيرا سابقا لبلاده لدى حلف شمال الأطلسي "الناتو"، كما عمل نائبا لوزير الخارجية للشئون السياسية خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش، وخدم أيضا كسفير لدى اليونان في ظل إدارة الرئيس الأسبق بيل كلينتون ، وهو حاليا يقوم بالتدريس في جامعة هارفارد.


ومن المقرر أن يمثل بيرنز أمام مجلس الشيوخ خلال جلسة لبحث المصادقة على ترشيحه في ظل مساعي الرئيس بايدن لحشد حلفائه لمواجهة الطموحات الصينية اقتصاديا وعسكريا حول العالم.

 

 وعلى صعيد آخر، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن بحث التطورات في أفغانستان مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي.

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، جاء في بيان للبيت الأبيض في أعقاب الاتصال الهاتفي، يوم الجمعة، أنهما "بحثا أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين الكوادر العسكرية والمدنية للبلدين في كابل، الذين يعملون معا على إجلاء مواطنيهم والأفغان الذين دعمونا والناتو بشجاعة في جهودنا العسكرية، وغيرهم من المواطنين الأفغان المعرضين للخطر".

 

وأَضاف البيان أن بايدن ودراجي "رحبا بإمكانية صياغة مجموعة السبع الكبار موقفا مشتركا إزاء السياسات الخاصة بأفغانستان خلال الاجتماع الافتراضي الذي من المقرر أن يعقد الأسبوع القادم".

 

يذكر أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن اتفقا في وقت سابق على عقد اجتماع افتراضي لقادة دول مجموعة السبع الكبار لمناقشة الوضع في أفغانستان في أعقاب استيلاء حركة "طالبان" على السلطة في البلاد.

 

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