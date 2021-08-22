الأحد 22 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

شقيقة الطالبة جيهان: أختى لم تنتحر وحدث لها هبوط

الطالبة جيهان حسن
الطالبة جيهان حسن

واقعة هزت مواقع التواصل الاجتماعي، فبعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021 صدم الكثير من الطلاب بالنتيجة، ولكن كان للطالبة جيهان حسن رد فعل مختلف فقامت بإلقاء نفسها من شرفة منزلها، إلا أنها لم تتوفى وقتها حسبما زعم البعض فكانت بكامل وعيها قبل قدوم سيارة الإسعاف.

 

وقالت دينا حسن شقيقة جيهان في تصريحات خاصة "للدستور" : "جيهان اه رمت نفسها بس والله التقرير مفهوش غير كسر في الفخد الشمال عشان وقعت واقفة علي رجلها الشمال". 


وكتبت عبر حسابها على موقع فيس بوك:"رسالة حابة أوضحها بس في حق أختي،  أولا جيهان توفت وده تقرير من المستشفي نفسها الوقعة بتاعتها سببت لها كسر فى الفخد فقط يعني بقي و لا في كسر فى الجمجمة ولا نزيف داخلي ولا كسر فى العمود الفقري ودة لطف وكرم من عند ربنا بيها ولا أي هري و عك من الأخبار اللي منزلين بيقولوا دة ". 
 

وتابعت:" جيهان عاشت أكتر من 4 ساعات بعد الوقعة بالضبط وكانت بتتكلم مع المسعفين ونطقت الشهادة قدام مني واتكلمت مع الدكتور وقالتله هي حاسة بإيه واشتكت من فخدها الشمال بس". 


وواصلت:" إنما سبب الوفاة هو هبوط حاد في الدورة الدموية أدت إلي ايقاف بعضلة القلب يعني سبب الوفاة طبيعي مش بسبب الوقعة والهري اللي بيتقال علي واحدة راحت عند خالقها وحسبي الله ونعم الوكيل، جيهان مش منتحرة، جيهان كانت صائمة يعني مش من حق أي حد يكفرها دي حاجة بينها و بين ربنا ،ثانيا جيهان عملت في نفسها كدة عشان حست بظلم وقهر ومكنتيش عاوزة تعيش التعب والقرف دة تاني وصعب عليها دموع وعياط والدتها والكلام دة و يشهد عليا ربنا جيهان قالتله بنفسها". 


وختمت:" اخر حاجة عاوزة اقولها ارحمونا احنا فينا كسر قلب ووجع ووقهر عليها مش في حد ربنا يصبر قلب والدتها و يصبرنا جميعا ع فراقها، ربنا يرحمها برحمته و يغفر لها امين يارب".

هبوط حاد مواقع التواصل طالبة نتيجة الثانوية نتيجه الثانويه العامه العمود الفقري الثانوية العامة 2021

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