تكثيف ساعات تصوير مسلسل «إجازة مفتوحة» لعرضه الشهر المقبل

يكثف المخرج محمد عبد الرحمن حماقي ساعات تصوير مسلسل "إجازة مفتوحة"، المقرر عرضه الشهر المقبل على إحدى القنوات الفضائية .



واستأنف مخرج العمل التصوير بعد توقف استمرأكثر من 5 أشهر بسبب إنشغال النجوم بعدد من الأعمال الفنية خلال الفترة الماضية.



وتدور أحداث المسلسل في 40 حلقة، حول المشاكل التي تواجهها العائلات سواء في العلاقات الزوجية أو تربية الأبناء وما ينتج عنها من سلبيات تؤثر بشكل مباشر على الأسرة والمجتمع.



والمسلسل بطولة شريف منير، ولقاء الخميسي، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونورمحمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا وعدد من الفنانين الشباب، تأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

حددت الشركة المنتجة لمسلسل "إجازة مفتوحة"، سبتمبر المقبل كموعد نهائى لعرضه على شاشة التليفزيون.

أوشك صناع "إجازة مفتوحة" على الانتهاء من تصويره، فقد أتم المخرج أحمد حسن تصوير 80% من العمل الذي ينتمي لدراما الـ 40 حلقة التي تعرض في الموسم الشتوي.

وتعتمد قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتها، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسي.

يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ضد الكسر" في شهر رمضان الماضى، بجانب نيللي كريم، محمد فراج، تارا عماد، مصطفى درويش، سينتيا خليفة، هشام إسماعيل، حمزة العيلى، لؤى عمران، تامر هشام، نهير أمين، نور إيهاب، محمد السويسي، وجمال يوسف وتأليف عمرو الدلي وإخراج أحمد خالد والذي حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.

بينما كان آخر أعمال شريف منير في الدراما مسلسل "ونحب تانى ليه"، فى رمضان قبل الماضي، وشاركته البطوله ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى سوسن بدر، إسلام جمال، سمر مرسي، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعي، وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.