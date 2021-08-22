الأحد 22 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

منة فضالى تبدأ تصوير مشاهدها فى فيلم «فى القلب» الأسبوع المقبل

منة فضالي
منة فضالي

 تبدأ الفنانة منة فضالي تصوير دورها في فيلم (في القلب) الأسبوع المقبل، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ومن المقرر طرحه في الموسم الشتوي المقبل.


والفيلم بطولة: خالد سليم، نسرين طافش ،محمد عز توني ماهر وعدد من الفنانين ، قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، وعادل مرسي، مدير التصوير محمد عز العرب، إخراج مرقس عادل.


وكانت آخر أعمال الفنانة منة فضالي فيلم (زنزانة 7)، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة ،حيث جسدت من خلال الأحداث شخصية راقصة لأول مرة في مشوارها الفني.


 وعلى صعيد آخر، استأنفت الفنانة منة فضالي صباح، تصوير فيلمها السينمائي الجديد في استديو مصر بعد فترة توقف طويلة وصلت لأكثر من عام، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف تصوير عدد من الأعمال الفنية. 

 

واستأنف أبطال فيلم «مينى بار»،  تصوير باقي مشاهده فى الديكورات الخاصة بالعمل للانتهاء منه على مدار عدة أيام.

 

وانتهى النجم مدحت تيخا، ومنة فضالي بطلا العمل وصناعه من  كافة الجلسات التحضيرية للفيلم وتم وضع خطة نهائية، لاستكمال تصوير باقى مشاهد العمل ككل للانتهاء منها، و الفيلم يتضمن بعض الأغاني التي تبرز هذه الحبكة مما سيكون لها أكثر من مطرب، وترجع ذلك الفكرة على حسب رؤية وصناع هذا العمل.

 

جدير بالذكر بأن فيلم «مينى بار» يتضمن كوكبة ونخبة من نجوم الفن  من أبرزهم النجم نضال الشافعي، صلاح عبد الله، أمينة، راندا البحيري، محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، وعلاء مرسي، وروان فؤاد، وياسر الزنكلوني، و محمود فارس، و علاء زينهم، و حسن عبد الفتاح،  وصبرى عبد المنعم، وإبراهيم المصري، وإبرام سمير، وأحلام حجي، والكابتن لوشا، والمطرب العراقى محمد السالم، وبسام كارم، وماجد إسكندر، و حمد السني وآخرين. 

 

 وكذلك مجموعة من ضيوف الشرف منهم النجم ميدو عادل، وياسر على ماهر، والفنان الراحل فايق عزب رحمه الله وهو من إنتاج شركة “آرت ميوزيك” للإنتاج الفني والسينمائي والتوزيع لمالكها المنتج مدحت سعد، ومنتج فني رأفت حسن، وعلاقات عامة إيمي يوسف ومدير تنفيذي محمد عبد الغفار، وستايلست أيمن بخيت، ومن سيناريو وحوار طارق رمضان،  ومن إخراج محمد الخضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.

تصوير اثار فيلم خلال شخصية الأحد الفنانين الفن ابراهيم محمد عز العرب عادل فنان الأسبوع المقبل منة فضالي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

سمية الخشاب تنشر صورة غامضة بعد عقد قران أحمد سعد

وزير التعليم يعلن حصيلة تظلمات الثانوية.. ويوجه رسالة لأولياء الأمور

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

الحكومة: لقاح كورونا إجباري لأعضاء منظومة التعليم بدءًا من الطلاب

«إعادة تابلت الثانوية إلى المدرسة؟».. طارق شوقي يحسم الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد نجم

طرح شركة العاصمة الإدارية فى البورصة

د. منى حلمى

جبهة واحدة ضد سماسرة الأوطان وسارقى الشعوب ومستعبدى النساء

محمد مرعي

الإعلام فى عالم متغير

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

صور

20 صورو من حفل وائل الفشني في محكي القلعة

صور من حفل لينا شامميان في محكي القلعة

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل غارات الجيش الإسرائيلي ضد 4 مواقع لحماس في غزة

الجيش الإسرائيلي يقصف مواقع لحماس في غزة

فلسطين: ارتفاع إصابات مسيرة شرق غزة لـ41