منة فضالى تبدأ تصوير مشاهدها فى فيلم «فى القلب» الأسبوع المقبل

تبدأ الفنانة منة فضالي تصوير دورها في فيلم (في القلب) الأسبوع المقبل، حيث تدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ومن المقرر طرحه في الموسم الشتوي المقبل.



والفيلم بطولة: خالد سليم، نسرين طافش ،محمد عز توني ماهر وعدد من الفنانين ، قصة إسحاق إبراهيم، معالجة درامية وسيناريو وحوار محمد حسين الماظ، وعادل مرسي، مدير التصوير محمد عز العرب، إخراج مرقس عادل.



وكانت آخر أعمال الفنانة منة فضالي فيلم (زنزانة 7)، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة ،حيث جسدت من خلال الأحداث شخصية راقصة لأول مرة في مشوارها الفني.



وعلى صعيد آخر، استأنفت الفنانة منة فضالي صباح، تصوير فيلمها السينمائي الجديد في استديو مصر بعد فترة توقف طويلة وصلت لأكثر من عام، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وتوقف تصوير عدد من الأعمال الفنية.

واستأنف أبطال فيلم «مينى بار»، تصوير باقي مشاهده فى الديكورات الخاصة بالعمل للانتهاء منه على مدار عدة أيام.

وانتهى النجم مدحت تيخا، ومنة فضالي بطلا العمل وصناعه من كافة الجلسات التحضيرية للفيلم وتم وضع خطة نهائية، لاستكمال تصوير باقى مشاهد العمل ككل للانتهاء منها، و الفيلم يتضمن بعض الأغاني التي تبرز هذه الحبكة مما سيكون لها أكثر من مطرب، وترجع ذلك الفكرة على حسب رؤية وصناع هذا العمل.

جدير بالذكر بأن فيلم «مينى بار» يتضمن كوكبة ونخبة من نجوم الفن من أبرزهم النجم نضال الشافعي، صلاح عبد الله، أمينة، راندا البحيري، محمد أتوكا، طاهر أبو ليلة، وعلاء مرسي، وروان فؤاد، وياسر الزنكلوني، و محمود فارس، و علاء زينهم، و حسن عبد الفتاح، وصبرى عبد المنعم، وإبراهيم المصري، وإبرام سمير، وأحلام حجي، والكابتن لوشا، والمطرب العراقى محمد السالم، وبسام كارم، وماجد إسكندر، و حمد السني وآخرين.

وكذلك مجموعة من ضيوف الشرف منهم النجم ميدو عادل، وياسر على ماهر، والفنان الراحل فايق عزب رحمه الله وهو من إنتاج شركة “آرت ميوزيك” للإنتاج الفني والسينمائي والتوزيع لمالكها المنتج مدحت سعد، ومنتج فني رأفت حسن، وعلاقات عامة إيمي يوسف ومدير تنفيذي محمد عبد الغفار، وستايلست أيمن بخيت، ومن سيناريو وحوار طارق رمضان، ومن إخراج محمد الخضرى وإشراف عام على الإخراج للمخرج عادل الأعصر.