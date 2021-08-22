إيمان صالح.. بداية النهاية تجربة شعرية تعالج قضايا وهموم المجتمع

صدر حديثا عن دار ديوان العرب للنشر التوزيع ديوان " بداية النهاية " بالعامية المصرية للشاعرة إيمان صالح ، وجاء الديوان في 100 صفحة من القطع المتوسط .

تتضمن من الديوان 30 قصيدة ، تناولت بعض النصوص هموم اجتماعية ووطنية وبعضها تأثرا وانفعال بمواقف حياتيه وجاء النصف الآخرمن الديوان رباعيات، ومن قصائد الديوان "هيا السنين، الليل، ملل، مسرحية، شوارع روحى، سهرانة، نهاية، عيشة والسلام، القصة

ياضحكة ضايعة.

تقول الشاعرة إيمان صالح للدستور إن الديوان هو العمل الشعري الثاني لها، وجاءت بداية الديوان إهداء لاحدى صديقاتها الروائيات.

وتابعت يغلب على الديوان طابع الحزن إلى جانب مناقشته للعديد من القضايا الإنسانية والهموم الاجتماعية التي نعيشها، بالإضافة إلى ذلك يتناول الديوان رصد للمواقف الإنسانية والحياتية والنفسية اليومية التي نتعرض لها، وقد قسمت الديوان إلى نصفين نصف يمكن الإشارة إليها بأنه رباعيات وآخر قصائد حرة كلاهما مشغولان بالهم الإنساني والإجتماعي وحالة التشظي الذي يعيشه المجتمع المصري في الوقت الراهن.

من أجواء الديوان قصيدة بعنوان" ماحاولتش مرة"

ماحاولتش مرة

تنادى عليك؟؟

وياترى رديت

طب دق بيبان قلبك

مش يمكن ميت بين الناس

فاقد الإحساس

بعد اما تجاوب

وتقرر

ادخل قلبك

هتلاقى سؤال

حايشك

ومالهوش جواب

اكتب عل الهامش

ان القلب

دا

كااااان عايش

وبيدفع تمن الاحزان

كاااااش

الضعف جبان

كل الافعال

بتبان

ليه صوت الحق

مكتوم دايما جوااااك؟؟

ولا فارق شيء

الحلو بطعم المر

معااااك

الصبر اتعلم مني

الصبر

والأيام وقفالك صد

لما حاولت تعدي الخط

جدير بالإشارة ان الشاعرة إيمان صالح صدر لها ديوان مشترك مع كبار الشعراء عن دار ديار العرب للنشر والتوزيع وتحت عنوان " عزف الحروف" وجاء يوانها بعنوان "بداية النهاية" كتجربة أولى للنشر المنفرد