اليوم.. مناقشة «كل المدن أحلام» للشاعر جرجس شكرى

يستضيف مبنى قنصلية بوسط العاصمة حفل توقيع ومناقشة كتاب "كل المدن أحلام" الصادر عن دار آفاق للشاعر جرجس شكري، أمين عام النشر بقصور الثقافة، وذلك مساء اليوم الأحد في تمام السادسة مساءً، والكتاب يناقشه الناقد والمفكر نبيل عبد الفتاح.

الكتاب يصنّف أدب رحلات، وفيه يروي جرجس مشاهداته في أوروبا وغيرها أثناء رحلاته إلى العديد من الدول المختلفة.

وصدّر جرجس شكري كتابه بقوله: "هذه الصفحاتُ ليستٰ سوى محاولةّ لتفسيرِ وتعليلٍ الدهشةَ بما شاهدتُ في أوربا ومحاولةٍ لاكتشافِ الذاتِ حينَ ذهبتْ إلي عالمٍ مختلفٍ تماماً، فقد كنتُ أراقبُ الحياةِ بكلِّ تفاصيلها وأراقبُني أنا أيضاً في محاولةٍ لتفسيرٍ دهشتي مما رأيتُ، فحينَ نبتعدُ نرى أنفسَنا بشكلٍ مختلفٍ تتجلي الحقيقةُ، نرى المشهدَ أكثرَ عمقا، ثمٌّة مشاعرٌ وأفكارِ تطفوعلي السطحٍ حين يجدُ الإنسانُ نفسَهُ في مكانٍ آخرَ، وهذا ليس كتابٌ عن الرحلاتِ أوعن أوربا بقدرِ ماهو رحلةٌ طويلةِ سافرتُ فيها إلي نفسي في الماضي والحاضرِ والمستقبلٍ عَبْرَ هذه المدنِ، فما إن كانتْ قدماي تطأُ أرضَ المطارِ وأصعدُ إلي الطائرةِ أغوصُ في أعماقي لا أعرفُ خوفاً أو فرحاً، أوهرباً، التصقُ بي تماما، أسافرُ إلي طفولتي وشبابي، تتجسدُ أمامي تفاصيلُ مشاهدٍ لم تخطرْ لي ببالٍ من قبلُ، أتذكرُ طفولتي وسنواتِ الدراسةِ والبيتِ وأصدقائي، أتذكر الموتى والجنازاتِ التى مشيتُ خلفَ أصحابِها حتى مثواهمِ الأخيرِ، أتذكرُ الأحياءَ، أمشي في الشوارعٍ وأنامُ في الغرفِ فأعودُ إلى حياتي في الطفولةِ، تتراكمُ أمامي سنواتٌ وشهورٌ وأسابيعٌ وأيامٌ ،أسافرُ بعيداً وكأنَّ الطائرةَ تتوجهُ إلى الماضي تسافرُ بي عبرَ الزمنِ قبلَ أنْ تعبرَ المكانَ".

وجرجس شكري مواليد 1967، ناقد مسرحي بمجلة "الإذاعة والتليفزيون"، صدر له "بلا مقابل أسقط أسفل حذائي"، "رجل طيب يكلم نفسه"، "ضرورة الكلب في المسرحية "، "والأيدي عطلة رسمية"، تُرجمت أشعاره إلى الألمانية والإنكليزية والفرنسية والسويدية والهولندية، وصدرت مختارات بالألمانية من الدواوين الثلاثة الأولى في سويسرا عام 2004، وكذلك صدرت ترجمة بالألمانية لديوان "والأيدي عطلة رسمية" في برلين. وفي عام 2017 صدرت الترجمة الألمانية لديوان "تفاحة لا تفهم شيئاً"، ولشكري أيضاً العديد من الإصدارات في النقد المسرحي، وقد حصل كتابه "الخروج بملابس المسرح" على جائزة الدولة التشجيعية عام 2018.