روسيا: الأوضاع هادئة فى كابول

قال سفير روسيا في أفغانستان دميتري جيرنوف إنه لا يعتقد أن حركة طالبان الراديكالية (المحظورة في روسيا) ستتوسع إلى دول أخرى.



ونقلت وكالة أنباء تاس الروسية عن جيرنوف قوله: "لا أعتقد فيه (أي التوسع). لا أعتقد أنهم سيذهبون إلى دول أخرى. لديهم الكثير ليفعلوه داخل البلاد. البلد مدمر"، وذلك ردا على سؤال عما إذا كان التوسع جزء من خطط طالبان.



وقال سفير روسيا في أفغانستان "الوضع هادئ في كابول منذ ثمانية أيام"، مضيفا "لقد كان جيدا لليوم الثامن على التوالي. اليوم ذهبنا إلى المدينة لرؤيتها بأعيننا. اكتشفنا أن هذا صحيح".



وأوضح أنه لم تكن هناك مظاهرات ضد حركة طالبان (المحظورة في روسيا) في العاصمة الأفغانية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة لم تتمكن بعد من دفع الوضع نحو الاستقرار داخل مطار كابول، ولا توجد رحلات جوية.



وتابع: "هذا هو السبب في أننا نقرر الآن كيفية مساعدة الأفغان الذين يحملون الجنسية الروسية للسفر إلى روسيا. هذا ليس إجلاء، هذه هي رحلاتهم المخطط لها. والشيء الآخر لأنهم متوترون لأنهم محرومون من هذه الفرصة".



ونقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب العاصمة الأفغانية كابول خلال أيام معدودة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال وذلك صباح الأحد الماضي، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

وقال مسؤول أفغاني مقيم في منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

جدير بالذكر أن مسؤول أمني غربي أكد علي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة الأفغانية كابول.