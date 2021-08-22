ليلة فنية تجمع مصر وسوريا فى مهرجان القلعة

يستمر مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء الـ 29 الذي تنظمه دار الـوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر في الكشف عن التجليات الإبداعية الشابة؛ ففي ليلة فنية جمعت مصر وسوريا تألق النجم وائل الفشني في سهرة مميزة مزجت بين الطرب والإنشاد الديني، وسط حشد جماهيري من مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية تغنى بمجموعة من الأعمال منها "واحة الغروب، تتر طايع، عم غريب، عينى لغير جمالكم، أنا جايلك، بتنادينى تانى ليه، سلم علي لما قابلني، متدمعيش، وهران، الكبر على مين، كنت فين يا وعد، مملكة الغجر، طال الليل، فاح المسك".

ووسط تفاعل وإعجاب الحضور أطلقت السورية لينا شاماميان رسالة سلام للإنسانية وبصوت ملائكي ساحر شدت بكوكبة من أعمالها الخاصة التي تحمل روح الأصالة وطابع العصر الحديث، إلى جانب مختارات من عيون تراث الموسيقى العربية والموشحات التي رددها معها الجمهور كان منها لما بدا، قبل العشق، بالي معاك، شام، هنعيش ونحب، الحلوة دى، هالاسمر، أخر العنقود، يا مال شام، خدود، هلالي.

يذكر أن الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم: على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربى طرقان وأبناؤه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شامميان، كايرو كافيه بقيادة الموسيقار على شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، سوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشني، هلا رشدي، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبوطالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الأرتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبدالعزيز.