البحرين: 102 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، تسجيل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، من بينها 34 حالة لعمالة وافدة، و42 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و26 حالة قادمة من خارج المملكة، ليصل بذلك إجمالي عدد الحالات القائمة في البحرين إلى 1.021 حالة.

ووفقًا لما ذكرته "الصحة البحرينية" في بيانٍ لها مساء السبت، عبر صفحتها الرسمية بموقع "تويتر"، تم تسجيل 165 حالة تعافي إضافية، ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية في المملكة إلى 269.127 حالة، فيما سجلت مملكة البحرين حالة وفاة جديدة اليوم، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات 1.386 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة البحرينية، أنه تم يوم السبت، إجراء 14.701 فحص جديد (PCR)، ليصل بذلك إجمالي عدد الفحوصات التي تم إجراؤها في مملكة البحرين إلى 5.763.404 فحص (PCR)، فيما بلغت نسبة الحالات القائمة الجديدة من فحوصات اليوم 0.69 %.

وأشار بيان وزارة الصحة البحرينية، إلى أن عدد الحالات المستقرة بلغ 1.017 حالة، بينما تخضع 4 حالات تحت العناية، كما بلغ عدد الحالات القائمة التي تتلقى العلاج داخل المملكة 8 حالات.

وفيما يخص جرعات التطعيم باللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) داخل مملكة البحرين، ذكر بيان وزارة الصحة البحرينية، أن عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من التطعيم بلغ 1.131.465، فيما وصل عدد الحاصلين على الجرعة الثانية 1.076.282، وبلغ عدد الحاصلين على الجرعة المنشطة 236.108.

وفي وقتٍ سابق، أشارت وزارة الصحة البحرينية، إلى استمرار الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لاقتة إلى إقبال الفئة العمرية من 12 إلى 17 عامًا على أخذ التطعيم المضاد لفيروس كورونا (كوفيد - 19) حفاظًا على سلامتهم وسلامة الجميع داخل مملكة البحرين.