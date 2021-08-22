الأحد 22 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

كيف استقبلت سمية الخشاب حفل زفاف أحمد سعد؟.. والجمهور: «افرحي وزقططي»

سمية الخشاب
سمية الخشاب

شاركت الفنانة سمية الخشاب جمهورها عبر منصات التواصل الاجتماعي من خلال صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" صورة جديدة لها، وذلك بعد عقد أحمد سعد قرانه اليوم. 

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سمية الخشاب 

وقررت سمية الخشاب عدم التعليق على الصورة، واكتفت بأنها اصطحبتها بأيموجي قلب، ليتفاعل معها الجمهور بشكل قوي حتى وصلت إلى أكثر 10 آلاف إعجاب وأكثر من 15 ألف تعليق.

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سمية الخشاب 

وكتب رضا حسين، من روّاد السوشيال ميديا عبر "فيسبوك" قائلًا: "بالعكس والله مفيش منه اتنين وانتي شكلك حزينة جدًا عليه بس"، وعلق محمد خميس من جمهور سمية الخشاب عبر "فيسبوك" قائلًا: "عسل والله ربنا يحفظك"، وتساءلت ولاء حنين: "يعني إيه طحال؟"

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وكتب إبراهيم أبو المجيد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "حلاوتهم انتي لازم تغني وترقصي في فرحه زي ما هو غني لك"، وكتب حساب يحمل اسم ملكة على عرش ذاتي قائلًة: "قمر قوي يا سمية".

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سمية الخشاب 

وظهرت سمية بلوك كاجوال مرتدية جامبسوت من قماش الجينز، ووضعت حول عنقها مجوهرات كبيرة الحجم ومعهم كعبا عاليا باللون البيج.

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سمية الخشاب 
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وائل لطفي

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