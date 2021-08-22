نقيب المحامين يهدى الأولى فى الثانوية العامة 20 ألف جنيه ويتعهد برعايتها

وجه رجائي عطية، نقيب المحامين، رسالة وتهنئة إلى الطالبة الأولى على الجمهورية في الثانوية العامة علم رياضة، عهد مصطفى الشرقاوي، ابنة مدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية للبنات بزفتي، حيث قدم لها هدية 20 ألف جنيه، وتعهد برعايتها حتى نهاية المراحل الدراسية، وذلك لكونها يتيمة لأب كان يعمل محاميًا بالنقض.

وقال نقيب المحامين، فى رسالته إلى عهد مصطفى الشرقاوي: «أبهرت مصر بقدرتها الفائقه في أن تنجح على الدوام بتفوق و امتياز، و أن تختم المرحلة الثانوية بتبوأ المركز الأول بين كل الناجحين والناجحات الحاصلين على الثانوية العامة قسم رياضة هذا العام».

وأضاف: «وإنني إذ أشعر شخصيًا بالسعادة الغامرة و الفرحة بإبنة زميلنا المرحوم مصطفى الشرقاوى المحامي بالنقض، و نجاحها الذي ضربت به مثلًا للشباب كله علي أثر الجدية والإخلاص في تحقيق النجاح».

وتابع: «يطيب لي أن أهنئها و أشجعها راجيًا أن تتقبل منى أن أنوب عن زميلي المرحوم أبيها المحامي، وأن أقدم لها هدية رمزية أبوية ٢٠ ألف جنيه، واعدًا بأن أتبناها و أكفل لها ما تشاء حتى تتخرج بمشيئة الله، أكرر لها التهنئه و أدعو شباب مصر للاقتداء بها».

وفي تصريحات خاصة لـ"الدستور"، قالت الطالبة عهد مصطفى الشرقاوي، ابنة مدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية للبنات بزفتى، الأولى على الجمهورية، في الثانوية العامة علم رياضة، أنها لم تتوقع هذة اللفتة الكريمة من نقيب المحامين؛ لأن والدها توفي منذ أكثر من 6 سنوات، ولا تعتقد أنه كان يعرفه شخصيًا ولكنه الوفاء للمهنة وللزملاء، مؤكدة أن مجرد التهنئة دون أي هدايا هي رسالة سامية من نقيب المحامين.

ووجهت نسرين حسن، والدة الطالبة، الشكر لنقيب المحامين على التهنئة التي أثلجت صدر جميع أفراد الأسرة، مؤكدة أنه رغم تكالب وكالات الأنباء والمحطات التلفزيونية على عهد وتكريمها من عدة أماكن، إلا أن تهنئة نقيب المحامين كانت الأبرز والأفضل بينهم، مؤكدة أن عهد وعدتها باستمرار التفوق مدى حياتها لا تخذل من دعموها ووقفوا بجوارها، مؤكدة أن زوجها الحالى الدكتور محمد فادي، هو ولي أمرها وأحد أصحاب الفضل بعد الله في تفوق ابنتها، وأنه كان نعم المعين لها على استكمال رحلة تربية أبنائها.