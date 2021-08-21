معهد المشورة الأرثوذكسي يطلق ورشة تعليم مهارات عملية لحياة أفضل

أعلن معهد المشورة القبطي الأرثوذكسي بالمعادي، برئاسة الأنبا دانيال أسقف المعادي والبساتين ودار السلام، إطلاق ورشة "تعليم مهارات وتدريبات عملية لحياة أفضل" بدءًا من السبت 11 سبتمبر حتى السبت 30 أكتوبر، بمقر المعهد بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بكوتسيكا.

ومن المقرر يقوم المعهد بتدريس عدة مهارات وتدريبات عملية لحياة أفضل، وهي كالتالي:

تعليم تدريبات Mindfulness (اليقظة الذهنية) وكيفية تطبيقه في الحياة العملية.

تعليم مهارات تجعل العلاقات الشخصية فعالة وناجحة.

تعليم كيفية الانتصار علي ضغوط الحياة وتدريبات لإدارة المشاعر بطرق مختلفة.

وتختتم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم صوم السيدة العذراء مريم الذي استمر على مدار 15 يومًا متتاليًا، ومن المقرر أن تحتفل الكنائس بعيد السيدة العذراء غدًا الأحد 22 أغسطس.

وعلى مدار الـ15 يوم لصوم العذراء، انتشرت قوات الأمن المركزية بمحيط الكنائس والأديرة التى تحمل اسم العذراء، لتأمين الاحتفالات واستقبال الأقباط، بجميع المحافظات المصرية، حيث تضمنت الخطة التأمينية خط سير سيارات الزوار، وانتشار الأكمنة والتمركزات الأمنية على الطرق المؤدية إلى الكنائس، وانتشار القوات فى محيطها.



وأطلقت الكنائس القبطية، أيضًا، خلال فترة صومها دفعات كبيرة من الشباب فى خدمة الكشافة، لتنظيم الأقباط وتأمين دخولهم وخروجهم من الكنائس، نظرًا للأعداد الكبيرة من الأقباط الذين يتوافدون على الكنائس باعتبار تلك الأيام من أبهى وأحب أيام العام بالنسبة لهم.