السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سمية الخشاب تنشر صورة غامضة بعد عقد قران أحمد سعد

سمية الخشاب
سمية الخشاب

نشرت الفنانة سمية الخشاب صورة غامضة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عقب إعلان طليقها الفنان أحمد سعد زواجه مساء اليوم السبت.

واحتفل أحمد سعد بعقد قرانه مساء السبت على عارضة الأزياء علياء بسيوني داخل أحد الأماكن الكبرى بالقاهرة، واقتصر حفل الزفاف على أصدقائه وأقاربه فقط بحضور شقيقه النجم عمرو سعد ووالدتهما.

وشارك سعد متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» صورة جديدة برفقة خطيبته، معلقًا: «النهاردة عيد ميلادي وخطوبتي..عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي إيه؟».

 

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وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

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سمية الخشاب تنشر صورة غامضة بعد عقد قران أحمد سعد

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