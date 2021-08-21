حاكم نيويورك يعلن حالة الطوارئ مع اقتراب إعصار هنري

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو حالة الطوارئ تزامنا مع اقتراب إعصار "هنري"، حيث تخشى السلطات من هطول الأمطار الغزيرة وهبوب الرياح وانقطاع التيار الكهربائي.

وبحسب ما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، فقد أوضح المكتب الإعلامي للحاكم أن إعلان حالة الطوارئ يشمل عددا من المقاطعات، بما في ذلك مدينة نيويورك.

كما طلب كومو من الرئيس الأمريكي جو بايدن إعلان حالة الطوارئ التي من شأنها أن تسمح لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية باتخاذ تدابير طارئة، بما في ذلك المساعدة الفيدرالية المباشرة لسكان نيويورك بعد مرور إعصار "هنري".

وقال كومو إن سكان نيويورك اختبروا سابقا الأضرار الناجمة عن الكوارث الجوية، مضيفا "لقد عانينا منها خلال العاصفة الخارقة (ساندي)، وينبغي أن يكون (هنري) بنفس الحجم.

ومن المتوقع أن يصل الإعصار إلى نيويورك بعد ظهر غد الأحد، ووفق ما أعلنه المركز الأمريكي للأعاصير، في وقت سابق من مساء اليوم، فقد بلغت سرعة رياح الإعصار هنري 120 كلم/س، ومن المتوقع بلوغه إما لونج آيلند قرب نيويورك الأحد وإما نيو إنجلاند شمالاً.

وأشار مركز الأعاصير إلى أنه يترقب "تراجع قوته قبيل وصوله".

ومن المتوقع هطول ما بين سبعة إلى 15 سم من الأمطار في أنحاء المنطقة، وما يصل إلى 25 سم في بعض الأماكن، وفق تحذير المركز الأمريكي الذي نبّه أيضًا من مخاطر السيول.

وكان جزء من شمال شرق الولايات المتحدة، بما يشمل نيويورك، قد وضع في حال تأهب الجمعة مع اقتراب هنري الذي قد يصبح أول إعصار يضرب سواحل نيو إنجلاند منذ 30 عاما.

وقال متحدث باسم الوكالة الأمريكية لدراسة المحيطات والغلاف الجوي ان "آخر إعصار ضرب نيو إنجلاند كان بوب في 1991". وتسبب هذا الإعصار في مقتل 17 شخصا على الأقل.

وفي ظل المخاطر المرتفعة، دعا عدد من حكّام الولايات في نيو إنجلاند التي تضم ولايات كونيتيكت وماين وماساتشوستس ونيوهامبشر ورود آيلاند وفيرمونت، السكان إلى الاستعداد.

ودعا مكتب حاكم ولاية ماساتشوستس، تشارلي بيكر "جميع السكان إلى تجنب التنقلات غير الضرورية".

وقال مكتب بيكر إنّ الإعصار قد يتسبب في هذه الولاية حيث سيتم إغلاق جميع الشواطئ والمتنزهات بين السبت والاثنين، في انقطاع التيار الكهربائي ما سيؤثر على ما يراوح بين مئة ألف و300 ألف ساكن.