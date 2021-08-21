وزيرة التضامن: ندعم المسرح ودوره في توصيل الرسائل الإيجابية للمواطنين

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إنها تدعم مسرح المواجهة والتجوال، مؤكدة ان المشروع له تاثير ايجابي على سلوك المواطنين فى مختلف محافظات مصر.

وأوضحت في تصريحات منذ قليل أن المشروع يحقق العدالة المنشودة بالقرى المصرية المستهدفة.

ويهدف مشروع مسرح المواجهة والتجوال إلى مجابهة التطرف والتعصب وإعلاء رايات التنوير في ربوع مصر وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن، ويشمل المشروع توجّه العديد من الرسائل الإيجابية التي تدعو الشباب للعمل وبذل الجهد لتحقيق المستقبل المشرق للبلاد.