السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرة التضامن: ندعم المسرح ودوره في توصيل الرسائل الإيجابية للمواطنين

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي إنها تدعم مسرح المواجهة والتجوال،  مؤكدة ان المشروع له تاثير  ايجابي على سلوك المواطنين فى مختلف محافظات مصر.

وأوضحت في تصريحات منذ قليل أن المشروع يحقق العدالة المنشودة بالقرى المصرية المستهدفة.

ويهدف مشروع مسرح المواجهة والتجوال إلى مجابهة التطرف والتعصب وإعلاء رايات التنوير في ربوع مصر وتحقيق العدالة الثقافية بين أبناء الوطن، ويشمل المشروع توجّه العديد من الرسائل الإيجابية التي تدعو الشباب للعمل وبذل الجهد لتحقيق المستقبل المشرق للبلاد.

محطة المعاشات وزيرة التضامن التضامن وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج الهيئة العامة لقصور الثقافة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي مسرح المواجهة والتجوال

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